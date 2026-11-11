वायु प्रदूषण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सालाना अनुशंसित मानकों का पालन करने से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 90 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक अध्ययन में यह अनुमान जताया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजंसी पीएम2.5 के लिए प्रति घन मीटर अधिकतम पांच माइक्रोग्राम और नाइट्रोजन डाइआक्साइड के लिए प्रति घन मीटर अधिकतम 10 माइक्रोग्राम की वार्षिक सीमा की सिफारिश करती है।

पीएम2.5 ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक प्रक्रियाएं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल इसके मुख्य स्रोत हैं। नाइट्रोजन डाइआक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, जो जीवाश्म ईंधन को जलाने से पैदा होता है।

ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण एक वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम है। हालांकि, इसका सबसे बुरा असर निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लोगों पर पड़ता है। इन देशों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण, आर्थिक विकास और कारों व अन्य वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। बाहरी वायु प्रदूषण का संबंध हृदय और फेफड़ों की बीमारियों में वृद्धि से है जिनमें हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, दमा और डिमेंशिया शामिल हैं।

शोधकर्ताओं की टीम ने मानकों को जरूरी बताया

ये बीमारियां न केवल व्यक्तियों और परिवारों पर मानसिक बोझ डालती हैं, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल के खर्च और उत्पादकता में कमी के रूप में इन पर भारी आर्थिक बोझ भी पड़ता है। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन करने से बीमारियों में कमी आएगी, जिससे स्वास्थ्य देखभाल के खर्च घटेंगे और उत्पादकता बढ़ेगी।

लोग ऐसी बीमारियों से बच सकेंगे जिन्हें रोका जा सकता है, जिससे उन्हें बीमारी के कारण काम से कम छुट्टी लेनी पड़ेगी। ‘एनवायरनमेंट इंटरनेशनल’ पत्रिका में प्रकाशित उनके शोध पत्र में 136 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वायु गुणवत्ता में सुधार से होने वाले संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पीएम2.5 और नाइट्रोजन डाइआक्साइड पर ध्यान दिया गया।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोधकर्ता और लेखक अन्नालन नवरत्नम ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पहली बार, हम उन देशों के लिए डब्ल्यूएचओ के स्वच्छ वायु दिशानिर्देशों से होने वाले संभावित लाभों का माडल तैयार कर पाए हैं, जहां बाहरी वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है।

इसमें हर वर्ष बचाई जा सकने वाली लाखों जानें और संभावित आर्थिक व सामाजिक लाभ, दोनों शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण, जनसंख्या और स्वास्थ्य से जुड़े विस्तृत आंकड़ों के साथ-साथ प्रदूषण, मृत्यु दर और बीमारियों के बीच संबंधों पर मौजूद साक्ष्यों का अध्ययन किया है। लेखकों ने लिखा कि पीएम2.5 के लिए डब्ल्यूएचओ के अंतरिम लक्ष्य-तीन और वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश स्तरों को हासिल करने से सालाना होने वाली मौतों में क्रमश: 16.04 फीसद (65.8 लाख लोगों की जान) और 22.97 फीसद (94.3 लाख लोगों की जान) की कमी आने का अनुमान है।

आर्थिक दृष्टि से सालाना मौतों में इस कमी का मतलब क्रमश: 55 खरब अंतरराष्ट्रीय डालर (निम्न और मध्यम आय वाले देशों की कुल जीडीपी का सात फीसद) और 84 खरब अंतरराष्ट्रीय डालर (जीडीपी का 10.7 फीसद) का लाभ है। एक अंतरराष्ट्रीय डालर एक काल्पनिक मुद्रा है, जिसकी क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) किसी निश्चित समय पर अमेरिका के भीतर अमेरिकी डालर के बराबर होती है।

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नाइट्रोजन डाइआक्साइड के मामले में डब्ल्यूएचओ के अंतरिम लक्ष्य-तीन और वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश स्तरों को लागू करने से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में क्रमश: लगभग 4,35,000 और 11 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे क्रमश: छह खरब अंतरराष्ट्रीय डालर (निम्न और मध्यम आय वाले देशों की जीडीपी का 0.7 फीसद) और 15 खरब अंतरराष्ट्रीय डालर (निम्न और मध्यम आय वाले देशों की जीडीपी का 1.9 फीसद) का आर्थिक लाभ मिल सकता है।

एशिया और अफ्रीका में विशेष रूप से इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक से होने वाली मौतों में सबसे अधिक कमी देखी गई। पीएम2.5 के लिए वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश स्तरों को अपनाने पर सालाना मामलों में लगभग 282 लाख दमा, 11 लाख डिमेंशिया, 73 लाख इस्केमिक हृदय रोग और 23 लाख स्ट्रोक के मामलों में कमी आने का अनुमान लगाया गया है।

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