दिल्ली में वायु की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर तक गिर गई है और लोग प्रदूषण से परेशान हैं। इसी बीच दो केन्द्रीय मंत्रियों ने ऐसे ट्वीट कर दिए, जिन्हें लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लोगों को सुबह के वक्त संगीत सुनने की नसीहत दी। वहीं अन्य केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए गाजर खाने की सलाह दे डाली। इन ट्वीट से लोगों का गुस्सा बिफर गया और उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर पर पहुंचने को लेकर दोनों मंत्रियों को जमकर ट्रोल किया।

बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने दिन की शुरुआत संगीत के साथ करें। नीचे मशहूर वीणा वादक एमानी शंकर शास्त्री की कंपोजिशन ‘स्वागतम’ का लिंक दिया गया है। ऐसी ही अन्य कंपोजिशन के लिए प्रसार भारती के आर्काईव पर क्लिक किया जा सकता है। वहीं डॉ.हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गाजर खाने से शरीर को विटामिन ए, पोटाशियम और एंटी-ऑक्सिडेंट मिलते हैं, जो कि रात्रि अंधता से बचाता है। गाजर से प्रदूषण के चलते होने वाली परेशानियों से भी शरीर को बचा सकते हैं।

Start your day with music. Below is the link to a scintillating thematic composition “Swagatam” by Veena exponent Emani Sankara Sastry.https://t.co/9e4mtx6I64

For more such compositions click onhttps://t.co/yMIlz7rrA9 #IndianMusic https://t.co/9e4mtx6I64

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 3, 2019