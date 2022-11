30 मिनट तक राष्ट्रीय हित और जनहित के कंटेंट दिखाना जरूरी- टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए सरकार की नई गाइनलाइन

Guidelines for TV Channels: टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए ये नई गाइनलाइन 9 नवंबर 2022 से प्रभावी है।

टीवी चैनलों के लिए नई गाइनलाइन (Photo Source- Indian Express)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram