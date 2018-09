भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एस बी देव की जांघ में बुधवार को गोली लग गई। सूत्रों ने कहा कि ऐसा समझा जा रहा है कि उनके ही हाथों से दुर्घटनावश चली गोली जांघ में लग गई। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल को फौरन दिल्ली में सैन्य अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी की गई। उनकी हालत स्थिर है। एयर मार्शल देव ने जुलाई में वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला था। उन्होंने एयर मार्शल बीएस धनोआ की जगह ली थी। धनोआ अब एयर चीफ मार्शल हैं। एयर मार्शल देव ने फाइटर पायलट के तौर पर 15 जून 1979 में वायुसेना में कमीशन लिया था। वह नेशनल डिफेंस अकादमी और डिफेंस र्सिवसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र रहे हैं।

Vice chief of the Indian Air Force, Air Marshal SB Deo has accidentally shot himself in the thigh. He is in RR Hospital, Delhi and is stable.

एसबी देव एक मेजर फाइटर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। वह 1979 से वायुसेना में हैं। एयर फोर्स में वह कई महत्वपूर्ण पदों पर अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह फाइटर कॉम्बैट लीडर और टीएसीडीई में ए-2 स्तर के प्रशिक्षिक और निदेशक रह चुके हैं। वायुसेना उपप्रमुख ने हाल ही में राफेल डील को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इस बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। वह इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहते। एसबी देव ने कहा था कि हम विमान का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राफेल एक सुंदर और सक्षम विमान है।

I shouldn’t comment but I can tell you all this discussion going on Rafale, because we know a lot about how everything went, we find people don’t have information. We’re waiting for the aircraft. Rafale is beautiful & capable aircraft: Vice Chief of Air Force, Air Marshal S B Deo pic.twitter.com/OCvMGVSx31

