भारत की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अब टाटा का हो चुकी है, लेकिन इसकी ब्रिकी को लेकर बीजेपी के अपने ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार जहां एयर इंडिया के निजीकरण से खुश है, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस सौदे को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी ने इकॉनोमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट कर इसे पोंजी स्कीम कहा है। स्वामी ने लिखा- एयर इंडिया की खरीद के लिए 15,000 करोड़ रुपये कर्ज के रुप में जुटाने की संभावना है। मतलब जिस एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेचा, उसे सरकारी बैंक ही फाइनेंस कर रही है। ये पोंजी स्कीम है।

आठ अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की थी कि एयर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बोली टाटा ने लगाई है और अब टाटा ही एयर इंडिया का मालिक है। टाटा ने एयर इंडिया को लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। जिसमें 15,300 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में और बाकी नगद देना है।

