दिल्ली से वैंकूवर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को गुरुवार को करीब 9 घंटे उड़ान भरने के बाद वापस लौटना पड़ा। यह फ्लाइट पूर्व दिशा से जा रही थी और खाड़ी के युद्ध क्षेत्र वाले रास्ते से भी नहीं गुजर रही थी। असल वजह यह थी कि एयर इंडिया को कनाडा जाने के लिए सिर्फ Boeing 777-300 ER विमान उड़ाने की अनुमति है, लेकिन गलती से Boeing 777-200 LR विमान भेज दिया गया। इस विमान को कनाडा में प्रवेश की मंजूरी नहीं थी।

जब विमान करीब 4 घंटे उड़ चुका था और चीन के कुनमिंग के पास हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था, तब एयरलाइन को अपनी इस गलती का पता चला। इसके बाद तुरंत विमान को वापस दिल्ली बुला लिया गया। यह फ्लाइट सुबह 11:34 बजे दिल्ली से उड़ी थी और शाम 7:19 बजे वापस दिल्ली पहुंच गई।

दरअसल, अलग-अलग देशों के अपने नियम होते हैं कि कौन-सी विदेशी एयरलाइंस और उनके कौन-से विमान वहां उड़ान भर सकते हैं। कुछ देशों में पूरी एयरलाइन को मंजूरी मिलती है, कुछ में खास विमान मॉडल को, और कुछ में हर विमान के अलग-अलग नंबर (टेल नंबर) के हिसाब से अनुमति दी जाती है। एयर इंडिया के मामले में कनाडा ने सिर्फ Boeing 777-300 ER विमान को ही अनुमति दी है, न कि 777-200 LR को।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन ने इस गलती को बहुत गंभीरता से लिया है और जिन लोगों की वजह से यह चूक हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। एयरलाइन ने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जैसे ही यह गलती पता चली, तुरंत विमान को दिल्ली वापस बुला लिया गया।

Boeing 777 विमान हर घंटे लगभग 8-9 टन ईंधन खर्च करता है, जो हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और रुपये की कीमत लगातार गिर रही है। यह गलती एयर इंडिया के लिए काफी महंगी साबित हुई।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि 19 मार्च को दिल्ली से वैंकूवर जा रही फ्लाइट AI-185 एक ऑपरेशनल कारण की वजह से वापस दिल्ली लौट आई। यह फैसला तय नियमों के अनुसार लिया गया। विमान सुरक्षित तरीके से उतरा और सभी यात्री व क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर आ गए।

उन्होंने कहा कि इस अचानक हुई स्थिति से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। दिल्ली में हमारी टीम ने यात्रियों की पूरी मदद की, जिसमें होटल में ठहरने की सुविधा भी दी गई। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब यह फ्लाइट यात्रियों को लेकर फिर से वैंकूवर के लिए रवाना हो चुकी है। एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

Petrol Price Hike: प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में हुई 2.35 रुपये तक की बढ़ोतरी, देखें डिटेल

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसी बीच, तेल कंपनियों ने शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में तत्काल प्रभाव से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी। BPCL के Speed, HPCL के Power और IOCL के XP95 की कीमतें 2.09 रुपये से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। हालांकि, फिलहाल रेगुलर पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पढ़ें पूरी खबर।