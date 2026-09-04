एयर इंडिया के उस पायलट को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसने हवा में 300 फीट नीचे गिरे फ्लाइट को उड़ाया था; उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था।

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