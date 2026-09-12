दिल्ली में एयर इंडिया के एक पायलट शुक्रवार को अपने होटल में मृत पाए गए। अधिकारियों ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पायलट ने 10 सितंबर को फाइव स्टार होटल द ग्रैंड में चेक इन किया था।

पुलिस ने बताया कि साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में एक एयर इंडिया पायलट अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पायलट की हुई पहचान

अधिकारियों ने बताया कि पायलट की पहचान कैप्टन सनी असलादेकर के तौर पर हुई है। सनी बोइंग 787 कन्वर्ज़न ट्रेनिंग के लिए राजधानी दिल्ली में थे। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को जब पायलट के भाई ने उन्हें कॉल किया, तो उनका फोन नहीं उठा। इसके बाद उनके भाई ने होटल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना के बाद मैनेजर जब कमरे में गए तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। फिर मास्टर की (master key) की मदद से कमरा खोला गया और पायलट अंदर बेसुध हालत में पड़े मिले।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस के मुताबिक, 11 सितंबर को वसंत कुंज उत्तरी पुलिस थाने को होटल में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने के बारे में PCR कॉल मिली थी।

पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने कमरे की जांच की और मौत के कारणों की जांच शुरू की। क्राइम टीम को भी घटनास्थल की जांच करने और जांच में मदद करने वाले सबूत इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया।

12 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने कहा कि मौत की सही वजह का पता अंतिम मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा।

इस बीच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मौत की जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच करने वाले अधिकारी मौत की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं और अन्य जरूरी तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मामले में एयर इंडिया की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, “कल रात दिल्ली में कॉकपिट क्रू के एक सदस्य के निधन से एयर इंडिया को गहरा दुख हुआ है। वे दिल्ली के एक होटल में आराम कर रहे थे, जहाँ कल शाम उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एयर इंडिया उनके परिवार के लगातार संपर्क में है और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद दे रही है।”

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फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक ऊंचाई कम होने और उसके पायलट के ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब देश की सभी एयरलाइंस के पायलटों की एक बार ड्रग टेस्टिंग कराई जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें