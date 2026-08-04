थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट मंगलवार, 4 अगस्त को उस समय भयावह हादसे का शिकार होते-होते बच गई, जब उड़ान के दौरान विमान अचानक तेज एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। टर्बुलेंस के कारण विमान लगभग 300 फीट नीचे गिर गया, जिससे विमान के अंदर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में 10 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 14 लोग घायल हो गए।
विमान ने हालांकि सुरक्षित रूप से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर ली। घटना के बाद घायलों को एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जबकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
उड़ान के दौरान अचानक आया जोरदार झटका
जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 एयरबस A320 (रजिस्ट्रेशन VT-EXO) ने फुकेत से स्थानीय समयानुसार सुबह 8:41 बजे उड़ान भरी थी। उड़ान सामान्य रूप से चल रही थी और विमान क्रूज ऊंचाई पर था। इसी दौरान अचानक तेज टर्बुलेंस आया और विमान की ऊंचाई में कुछ ही क्षणों के लिए करीब 300 फीट की गिरावट दर्ज की गई।
अचानक आए इस झटके से कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए। विमान में चीख-पुकार मच गई और कई लोग घायल हो गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार विमान सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में सुरक्षित उतर गया।
DGCA ने शुरू की जांच
घटना के बाद DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि पायलट ने रिपोर्ट में एक केबिन क्रू सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि टर्बुलेंस की तीव्रता कितनी थी और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किस तरह किया गया।
एयर इंडिया ने क्या कहा?
एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि, “4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI2379 को उड़ान के दौरान थोड़े समय के लिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे विमान की ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गया और सभी यात्री एवं क्रू सुरक्षित बाहर निकल गए।”
एयरलाइन ने यह भी कहा कि फिलहाल किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। जिन यात्रियों और क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आईं, उन्हें एहतियात के तौर पर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता देने और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही है।
‘मेरी बहन सीट से हवा में उछल गई, लगा हम मर जाएंगे’
घटना के बाद विमान में मौजूद इटली की रहने वाली विवियाना ने भयावह अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया, “विमान सामान्य रूप से उड़ रहा था। अचानक बहुत तेज़ टर्बुलेंस शुरू हो गया। मैंने अपनी बहन को सीट से हवा में उछलते देखा। मेरी मां के सिर पर जोरदार चोट लगी। मेरा मोबाइल हाथ से गिर गया। मेरे पीछे बैठे कई लोग घायल हो गए। एक यात्री के चेहरे से खून निकल रहा था। उस समय हमें लगा कि हम सब मर जाएंगे। मैं लगातार कांप रही थी और रो रही थी। यह बेहद डरावना अनुभव था। अभी भी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा।”
सो रहे थे यात्री, अचानक लगा जोरदार झटका
एक अन्य यात्री ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बताया, “उड़ान को करीब डेढ़ घंटा हो चुका था। सुबह का समय था और ज्यादातर लोग सो रहे थे। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे वह नीचे गिर गया हो। करीब दो से तीन मिनट तक लगातार झटके लगते रहे। 15-20 लोग घायल हो गए। विमान में 100 से ज्यादा यात्री थे। यह बेहद डरावना अनुभव था। हम एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”
कुछ यात्रियों ने घायलों की संख्या अधिक बताई, लेकिन एयर इंडिया और आधिकारिक सूत्रों ने 14 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है।
एयरपोर्ट पर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाए गए घायल
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही मेडिकल टीम और एंबुलेंस पहले से मौजूद थीं। घायल यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत एयरपोर्ट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। कुछ यात्रियों को आगे की जांच और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
आखिर क्या होता है एयर टर्बुलेंस?
एयर टर्बुलेंस यानी हवा में अचानक उतार-चढ़ाव, जिससे विमान में तेज झटके महसूस होते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि खराब मौसम और तूफानी बादल, जेट स्ट्रीम के आसपास तेज हवा, ऊपर और नीचे की ओर बहने वाली एयर करेंट, साफ आसमान में होने वाला ‘क्लियर एयर टर्बुलेंस’, और टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान तेज हवाएं।
एयर टर्बुलेंस विमानन जगत में सामान्य घटना मानी जाती है और दुनिया भर में रोजाना कई उड़ानें अलग-अलग स्तर के टर्बुलेंस का सामना करती हैं। लेकिन इतनी तीव्र स्थिति कम ही देखने को मिलती है, जिसमें यात्रियों और क्रू को चोट लग जाए।
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