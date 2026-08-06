एयर इंडिया ने अनुभवी एविएशन एक्सपर्ट टेवोल्डे गेब्रेमारियम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया है। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया की कमान संभालने से पहले वह पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के CEO बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PIA उनकी नियुक्ति की घोषणा करने से पहले सुरक्षा मंजूरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।

PIA की कमान संभालने की तैयारी में थे टेवोल्डे

जुलाई 2026 में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, प्राइवेटाइजेशन के बाद PIA के पुनर्गठन के लिए टेवोल्डे गेब्रेमारियम को सबसे मजबूत उम्मीदवार माना गया था। बताया गया था कि एयरलाइन का प्रबंधन ‘आरिफ हबीब ग्रुप’ के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को सौंपे जाने के बाद उनके नाम पर सहमति बन गई थी।

हालांकि, नियुक्ति की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो सकी क्योंकि अनिवार्य सुरक्षा मंजूरियां अभी बाकी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स में PIA के अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि सभी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

PIA को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की थी योजना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेवोल्डे गेब्रेमारियम को PIA के बेड़े का आधुनिकीकरण, नए अंतरराष्ट्रीय रूट शुरू करने और परिचालन सुधार की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। माना जा रहा था कि उनका अनुभव एयरलाइन को घाटे से बाहर निकालने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार साबित होता।

लेकिन एयर इंडिया ने पहले मार ली बाजी

PIA में औपचारिक नियुक्ति होने से पहले ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने उन्हें अपना नया CEO और MD नियुक्त कर दिया। एयर इंडिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लंबी खोज के बाद ऐसे नेता का चयन किया गया है, जिसे बड़े स्तर पर एयरलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, परिचालन उत्कृष्टता, सुरक्षा प्रबंधन और लाभदायक विस्तार का अनुभव हो।

एयर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने इथियोपियन एयरलाइंस को दुनिया की सबसे सफल और लाभदायक एयरलाइन समूहों में बदलने का काम किया है। उनका अनुभव एयर इंडिया के अगले विकास चरण में बेहद महत्वपूर्ण होगा।

कौन हैं टेवोल्डे गेब्रेमारियम?

टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने 2011 से मार्च 2022 तक इथोपियन एयरलाइंस ग्रुप के CEO के रूप में काम किया। उनके नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका का सबसे बड़ा एयरलाइन समूह बनकर उभरा।

उनके कार्यकाल में एयरलाइन के विमान बेड़े का तेजी से विस्तार हुआ। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नेटवर्क काफी बड़ा हुआ। मेंटेनेंस और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया गया। अदीस अबाबा को अफ्रीका के प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित किया गया।

एयरलाइन की लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। करीब चार दशक तक इथियोपियन एयरलाइंस से जुड़े रहने के बाद उन्होंने 2022 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था।

एयर इंडिया को नई दिशा देने की जिम्मेदारी

नई जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने कहा कि एयर इंडिया जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि वह परिचालन विश्वसनीयता, भारतीय आतिथ्य और दीर्घकालिक विकास पर विशेष ध्यान देंगे।

एयर इंडिया ने कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन कंपनी के लिए एक नए चरण की शुरुआत है, जहां अब फोकस स्थिरता से आगे बढ़कर लाभप्रदता, वैश्विक विस्तार, बेहतर यात्री अनुभव और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर होगा।

कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल भी रहा अहम

एयर इंडिया ने निवर्तमान CEO कैंपबेल विल्सन का भी आभार जताया। कंपनी के अनुसार, उनके नेतृत्व में एयरलाइन ने बेड़े के मॉर्डनाइजेशन, विभिन्न एयरलाइंस के एकीकरण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम पूरे किए, जिससे अब एयर इंडिया अगले विकास चरण के लिए तैयार है।

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एअर इंडिया के मुताबिक, यह नियुक्ति दुनिया भर में उम्मीदवारों की तलाश के बाद की गई है। इसके लिए बोर्ड की एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसने कंपनी के अंदर और बाहर दोनों तरह के उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।