केरल में हुए विमान हादसे के बाद राहत एंव बचाव कार्य जारी है। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

Air India Express Flight No IX 1344 from Dubai to Calicut skidded off the runway. We will keep you updated as and when we receive further updates. Our helplines - 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575: Consulate General of India, Dubai. pic.twitter.com/stXjtsHMKH