Air India Flight Engine Failed: कोचीन से अबू धाबी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-415 को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से लौटना पड़ा है। विमान के इंजन नंबर 1 में तेल की मात्रा तेजी से घटने और दबाव खतरनाक स्तर तक गिरने के बाद क्रू ने सुरक्षित लैंडिंग कराने का फैसला किया।

जानकारी के मुताबिक, विमान के उड़ान भरने के लगभग 50 मिनट बाद, जब बोइंग 737 विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी पायलट और सह-पायलट ने देखा कि इंजन 1 में तेल का स्तर तेजी से कम हो रहा है, उसके इंजन से फ्यूल का रिसाव हो रहा था।

Air India Express Boeing 737 operating flight IX 415 from Cochin to Abu Dhabi was forced to turn back mid-flight after the crew detected a rapidly falling oil quantity on Engine 1 and later shut the engine down when oil pressure entered the danger zone. The aircraft landed safely… pic.twitter.com/GxEcx4cHTu — ANI (@ANI) September 7, 2026

फेल हुआ इंजन तो लौटी फ्लाइट

इंजन से तेल का रिसाव बढ़ने के चलते एक इंजन फेल हो गया। ऐसे में स्थिति को देखते हुए विमान के क्रू मेंबर्स और चालक दल ने तुरंत निर्णय लेने की मानक प्रक्रिया ‘FORDEC’ परीक्षण की।

पायलटों ने बंद कर दिया

तेल का स्तर लगातार गिरता देख और दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण पायलटों ने सतर्कता बरतते हुए उस इंजन को बंद कर दिया। इसके बाद अबू धाबी जाने वाले इस विमान का मार्ग बदलकर इसे वापस कोचीन की ओर मोड़ दिया गया।

टल गया बड़ा हादसा

सूत्रों के अनुसार पायलटों की सूझबूझ से विमान को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी तरह से सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की गई।

एयर इंडिया ने शुक्रवार को उस पायलट को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसने फुकेत से दिल्ली आने वाले फ्लाइट हवा में 300 फीट नीचे उड़ाई थी। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया कि पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था। पढ़िए पूरी खबर…