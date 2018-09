केरल के तिरुवनंतपुरम से 136 यात्रियों को मालदीप लेकर पहुंचा एयर इंडिया का एक विमान सुरक्षा में चूक की वजह से गलत रनवे पर उतर गया। हालांकि किसी तरह विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है। जानकारी के मुताबिक विमान के दो टायरों को क्षति पहुंची है। गलत रनवे पर लैंडिंग की वजह से इन टायरों की हवा निकल गई। अपने एक बयान में एयर इंडिया ने बताया कि A320 नियो विमान निर्माणधीन रनवे पर लैंड हो गया। विमान के सभी 130 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। इयर इंडिया के मुताबिक मामले जांच की जा रही है कि किस कारण से विमान गलत रनवे पर लैंड कर गया। घटना के बाद विमान के खींचकर पार्किंग बे में ले जाया गया है।

बता दें कि एक महीने में ऐसा दूसरी बार है जब भारतीय एयरलाइन के किसी विमान के साथ इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले अगस्त के शुरुआत मे ही रियाद से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाला जेट एयरवेज उड़ान भरने के दौरान रनवे से नीचे उतर गया। इस दौरान विमान मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि तब विमान में सवार 149 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। तब एयरलाइन ने अपने एक ट्वीट में बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और किसी को किसी तरह चोट नहीं आई है। बयान में आगे कहा गया कि घटना की वास्तविक वजह जानने के लिए जांच की जाएगी।

Air India flight #AI263 landed at the nonoperational runway (under construction) at Male Velana International Airport in the Maldives: Flight24 pic.twitter.com/utL4XljH8D

#UPDATE: Air India 320-NEO aircraft VT EXL has landed on wrong runway (under construction runway) at Male, Maldives. All 136 passengers plus crew on board are safe. 2 main wheel deflated. The aircraft has been towed to parking bay.

