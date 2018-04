उड़ान के दौरान गिर गई एयर इंडिया के प्लेन की ‘खिड़की’, तीन लोग घायल

एयर इंडिया की फ्लाइट में गुरुवार को एक हादसा हो गया जिसमें तीन लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उड़ान के दौरान अचानक लगे झटके से हुआ। यह घटना 19 अप्रैल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा गुरुवार को अमृतसर से दिल्ली जा रही फ्लाइट में हुआ, जिसके बाद यात्री काफी आक्रोशित हो गए थे। वहीं फ्लाइट में उड़ान के दौरान लगे इस झटके से एक खिड़की का पैनल अचानक एक यात्री पर गिर गया था जिससे वह यात्री बुरी तरह से डर गया। रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि यह एक अजीब तरह का हादसा था।

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और सिविल एविएशन के महानिदेशक इस मामले की जांच कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इस हादसे के कारण 10 से 15 मिनट तक लोग काफी डरे-सहमें से रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में एकदम से लगे झटके के दौरान एक यात्री का सिर ऊपर लगे पैनल से टकरा गया था, जिसके कारण उसे गंभीर चोट आई हैं। इसी तरह अन्य दो यात्रियों को भी चोट आई हैं। अचानक लगे इस झटके के कारण 18A की खिड़की का पैनल टूट कर गिर गया।

#WATCH Air India flight from Amritsar to Delhi experienced severe turbulence and three passengers sustained minor injuries. A window panel also fell off. DGCA begins probe (19.4.18) pic.twitter.com/WBp0v56oTy

— ANI (@ANI) April 22, 2018