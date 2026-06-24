Air India Flight Pakistan: दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक अपने रास्ते से भटक गई। वह पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया। फ्लाइट AI-479 तकनीकी खराबी आ गई थी। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई तो तुरंत ही पायलट यूटर्न लेकर भारतीय एयरस्पेस में लौट आ गया।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सामान्य रूट भटकने जैसी नहीं है, क्योंकि जिस एयरस्पेस में विमान गया वह फिलहाल भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद है। अप्रैल 2025 के बाद से पाकिस्तान ने भारत की सभी तरह की फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर रखा है। ऐसे में एअर इंडिया के विमान की इस घटना को बड़ा डेवेलपमेंट माना जा रहा है।

Air India Statement: "The crew operating flight AI479 from Delhi to Amritsar on 22 June had marginally infringed into the Pakistan airspace while manoeuvring a go-around at Amritsar airport. The incident has been reported to the regulatory authorities and is being investigated… — ANI (@ANI) June 24, 2026

एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने जारी की थी चेतावनी

बता दें कि जिस रात AI-479 रास्ता भटका उस समय भी यह बैन लागू था और 24 जून की सुबह तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद 16 जून को जारी एक नए नोटम से इसे 24 जुलाई तक और आगे बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि जैसे ही विमान पाकिस्तान के लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हुआ वहां की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने फौरन चेतावनी जारी कर दी।

एयर इंडिया ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। एयरलाइन कंपनी ने कहा, “22 जून को दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट AI479 के चालक दल ने अमृतसर हवाई अड्डे पर गो-अराउंड करते समय गलती से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। इस घटना की सूचना नियामक अधिकारियों को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है।”

DGCA ने जारी किया बयान

वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसी) ने इस मुद्दे पर कहा, “22.06.2026 को एयर इंडिया के एयरबस 321 विमान VT-PPV की उड़ान AI 479 (दिल्ली-अमृतसर) के संचालन के दौरान, पक्षी के टकराने की घटना के बाद रनवे निरीक्षण हेतु विमान को रुकने के लिए कहा गया। रडार वेक्टरिंग के दौरान विमान ने लैंडिंग शुरू की, लेकिन कुछ समय के लिए वह पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया।”

DGCA ने कहा, “इस घटना की सूचना पाकिस्तानी वायु यातायात नियंत्रक अधिकारियों को दी गई। अंततः विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया और वह सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया। अमृतसर के संबंधित वायु यातायात नियंत्रक और विमान चालक दल के खिलाफ घटना की सूचना न देने के लिए अंतरिम कार्रवाई की गई है।”

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