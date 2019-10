एयर इंडिया ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपिता को अपने खास अंदाज में याद किया। सरकारी विमानन कंपनी ने अपने विमान के पिछले हिस्से पर बापू का पोर्टेट बनाया। ए320 विमान ने बुधवार को दोपहर दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी। विमान का के टेल पर दोनों तरफ महात्मा गांधी के पोर्टेट को बनाया गया है।

इस पोर्टेट में बापू घुटने तक धोती पहने और हाथ में लाठी लिए दिखाई दे रहे हैं। इस पोर्टेट की ऊंचाई 11 फीट और चौड़ाई 9 फीट है। एयरलाइन के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने बताया कि विमान के टेल पर पोर्टेट को एयर इंडिया की मेंटनेंस टीम ने बनाया है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही इस तरह से अनोखी श्रद्धांजलि दी गई है।

इस बारे में एयर इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अश्विनी लोहानी ने बताया कि भारत में यह पहली बार हो रहा है। दुनिया भर को गांधी जी का संदेश देने का यह हमारा तरीका है। भविष्य में एयर इंडिया के बेड़े में हर मॉडल के एक विमान की टेल पर महात्मा गांधी के पोर्टेट को लगाया जाएगा।

Air India CMD Ashwani Lohani: This is the first time in India it has happened. This is our way to send a message of Gandhi Ji to the world. In future, one aircraft of each model of Air India aircraft fleet will have a portrait of Gandhi Ji on the aircraft tail. pic.twitter.com/uoezrTT9HY

