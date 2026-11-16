एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को इंडियन एयरफोर्स (IAF) के अधिकारियों को निशाना बनाने वाले कथित हनी ट्रैप मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने विवाद को लेकर कहा कि इस तरह की कोशिशें साइबर जासूसी हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट में पहुंचे आईएएफ चीफ ने साइबर जासूसी से जुडे़ खतरों की ओर इशारा किया और कहा कि हनी ट्रैप तो पूरी स्थिति का बस एक पहलू है।

‘यह सिर्फ ‘हनी ट्रैप’ का मामला नहीं’

आशुतोष दीक्षित ने यह भी कहा, “यह सिर्फ ‘हनी ट्रैप’ का मामला नहीं है। असल में यह साइबर जासूसी है। यह जासूसी से जुड़ा मुद्दा है। आजकल जासूसी साइबर माध्यमों और कई अन्य तरीकों से की जाती है, जिसमें लोगों को लुभाना भी शामिल है। ‘हनी ट्रैप’ तो पूरी स्थिति का बस एक पहलू है।”

एयरफोर्स चीफ की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के संपर्क में आने के बाद, इंडियन एयरफोर्स (IAF) के एक विंग कमांडर को ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट’ (सरकारी गोपनीयता अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

हमारे नेटवर्क एयर गैप्ड हैं- एयरफोर्स चीफ

साइबर जासूसी के कई पहलुओं पर विस्तृत से बात करते हुए आशुदोष दीक्षित ने कहा, “इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध रूप से भारी ब्याज वसूलने वाले लोग, ये सब भी सक्रिय हैं। ऐसे में हमें इन बातों की पूरी जानकारी है। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ये सब भी एक्टिव हैं। ऐसे में हमें इन सभी चीजों की पूरी जानकारी है। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेटवर्क एयर गैप्ड (पूरी तरह से अलग-थलग ) हैं, इसलिए कोई भी उन पर साइबर हमला नहीं कर सकता।”

#WATCH | ANI National Security Summit 3.0 | Delhi: Answering a question on whether our defence industry also susceptible to 'honey traps' and how to handle this, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "It is not a honey trap thing. It is basically cyber… pic.twitter.com/h6JayeIPjL — ANI (@ANI) November 16, 2026

उन्होंने आगे कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र और डीआरडीओ की लैब के लिए तो व्यवस्था है ही, साथ ही निजी क्षेत्र लिए भी कुछ इंतजाम हैं। सही सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। हम जो भी राय देते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एजेंसी है जो निजी क्षेत्र के लिए लोगों को उनके नेटवर्क के इस्तेमाल के बारे में सलाह देती है। अगर वे बस उस सलाह का पालन करें, तो मुझे लगता है कि अधिकतर मामले में हम सुरक्षित रहेंगे।”

क्या है एयरफोर्स की अधिकारी का मामला

हाल ही के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर आरोप है कि उसने संवेदनशील ऑपरेशनल तैनाती की जानकारी लीक की और अपने एक साथी के मोबाइल में डेटा चुराने वाला मैलवेयर डालने की कोशिश की।

अगस्त 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IAF के विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया कमांडर को सेना के गोपनीय राज लीक किए थे। इस मामले में नवंबर 2026 में उनके खिलाफ ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट’ के तहत चार्जशीट दायर की गई है।

पांच माह पहले हुए था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि एयरफोर्स के विंग कमांडर को पांच माह पहले गिरफ्तार किया गया था, उन पर ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट’ के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कथित तौर पर पाकिस्तान के एक संदिग्ध खुफिया एजेंट के साथ बेहद गोपनीय जानकारी शेयर की थी। इस जानकारी में युद्ध के प्लान के डाक्यूमेंट, ड्रोन की क्षमताएं, सैन्य तैनाती के स्थान, अग्रिम पंक्ति के लड़ाकी विमानों की आवाजाही और संवेदनशील ठिकानों के सटीक कोर्डिनेट्स शामिल थे।

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इस तरह की जानकारी लीक होने से अहम सैन्य संपत्तियों को खतरा पैदा हो सकता था, सैन्य तैयारियों की कमजोरियां सामने आ सकती थी और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

चार्जशीट के मुताबिक, एक गुप्त ड्रोन यूनिट की ताकत और ढांचे, उसकी परिचालन क्षमताओं, युद्ध के समय तैनाती के लिए तय किए गए स्थानों और लड़ाकू विमानों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान के उस संदिग्ध एजेंट को दी गई थी।

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बीते कुछ महीनों में देश में महंगाई बढ़ी है और इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। 2026 खत्म होने में करीब 45 दिन बाकी है और 2027 में देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई का असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। भारत में पिछली बार जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के दौरान खाने-पीने की चीजों की महंगाई का दौर देखा गया था। तब स्थिति साल-दर-साल औसतन 8.5% से ज्यादा थी। हालांकि ऐसा मजबूत अल नीनो की वजह से हुआ था, जो जून 2023 के आसपास बना था और अप्रैल 2024 तक खत्म हो गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें