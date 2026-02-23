झारखंड के रांची में उड़ान भरने के बाद एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है। यह एक एयर एंबुलेंस थी जो मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा थी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही यह क्रैश हो गया। चार्टर प्लेन चतरा और सिमरिया की सीमा पर क्रैश हुआ है। विमान में मरीज समेत 7 लोग सवार थे।
डीजीसीए सूत्रों ने बताया कि रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक चार्टर विमान रडार से गायब हो गया। रांची हवाई अड्डा सूत्र के अनुसार, “एक मेडिकल फ्लाइट ने उड़ान भरी। उसका अगले स्टेशन से संपर्क स्थापित हुआ फिर कंट्रोल अगले स्टेशन को सौंप दिया गया जिसके बाद संपर्क टूट गया। विमान ने रांची हवाई अड्डे से संपर्क नहीं किया। इस संबंध में राज्य को सूचित कर दिया गया है। सभी आवश्यक मानक प्रक्रियाओं (SOP) का पालन किया जा रहा है।”
डीजीसीए सूत्रों के अनुसार, “23 फरवरी 2026 को रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C90 विमान (VT-AJV) रांची-दिल्ली मार्ग पर एयर एंबुलेंस उड़ान भर रहा था जो झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में दो चालक दल के सदस्यों सहित सात लोग सवार थे। विमान ने भारतीय समयानुसार 19:11 बजे रांची से उड़ान भरी थी।”
सूत्रों के अनुसार, “कोलकाता से संपर्क स्थापित होने के बाद, विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन का अनुरोध किया। भारतीय समयानुसार 19:34 बजे विमान का कोलकाता से संचार और रडार संपर्क टूट गया। विमान की अंतिम ज्ञात स्थिति वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में थी।”
एंबुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था
रांची एयर पोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि रांची से दिल्ली जा रही सात लोगों को ले जा रही एक एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शाम करीब 7.10 बजे रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद हुई। हवाई अड्डे के निदेशक ने पीटीआई को बताया, “रांची से दिल्ली जा रही सात लोगों को ले जा रही एक एयर एंबुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना राज्य प्रशासन से प्राप्त हुई है।”उन्होंने बताया कि एंबुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था।
