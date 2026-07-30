राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक (राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026) लोकसभा में गुरुवार को पारित हो गया। इसके बाद विपक्षी दल इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसके पास होते ही इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय गीत को लेकर ओवैसी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी गलत बताते हुए कह दिया कि 1950 में उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। संसद ने गुरुवार को एक बिल पास किया, इसके तहत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करना दंडनीय अपराध होगा।

वंदे मातरम में देवी-देवताओं की बात- ओवैसी

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा विधयेक पास होने पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, “जब आप ‘जन गण मन’ पढ़ते हैं, तो आपको उसमें क्या दिखता है? आपको इसमें देश और इसके लोग दिखते हैं। लेकिन जब आप वंदे मातरम गाते हैं, तो उसमें देवी-देवताओं की पूजा की बात है।”

#WATCH | Delhi. On Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 passed in Rajya Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "When you sing ‘Jana Gana Mana’, what do you see in it? You see this country and its people. When you sing ‘Vande Mataram’, it involves the… pic.twitter.com/Bl9DVKD4xM — ANI (@ANI) July 30, 2026

ओवैसी ने आगे स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर कहा , अब, आप उन मुजाहिदीन-ए-आजादी (स्वतंत्रता सेनानियों) के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? चाहे वह मौलाना महमूद हसन हों, महमूद हसन देवबंदी हों या मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, मौलाना काफी हो। इन्होंने देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई। लेकिन अब आप देश को इस तरह पेश कर रहे हैं।

राजेंद्र प्रसाद ने सबसे बड़ी गलती की- असदुद्दीन ओवैसी

आगे उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लेकर कहा, “जन गण मन लोगों के लिए लिखा गया था। मेरा मानना ​​है कि राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में एक बड़ी गलती की; उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया, जबकि इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय गीत की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। आप (केंद्र सरकार) इसको इस तरह देश पर थोप रहे हैं, गलत है ये।”

अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानता- एआईएमआईएम प्रमुख

इसके बाद ओवैसी ने कहा, “मैं एक मुस्लिम हूं और मैं अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करता। अगर मैं किसी और की बात करूंगा को मैं मुस्लिम के खिलाफ हो जाऊंगा। आप (केंद्र सरकार) संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं।

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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि गठबंधन के लिए बातचीत करने का यही सही समय है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें