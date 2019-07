एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश की राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के लालकुआ इलाके में तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को इस इलाके में पार्किंग को लेकर उठे विवाद के बाद इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। दरअसल, पार्किंग को लेकर इस इलाके में विवाद हो गया था जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने मंदिर पर पथराव कर दिया। जिसके बाद दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे।

ओवैसी ने इस घटना की निंदा की है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है।किसी भी पूजा स्थल या पूजा करने वाले पर हमला हमारे प्रिय देश की बहुलता और विविधता पर हमला है। बर्बरता की यह कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें समयबद्ध तरीके से दोषी ठहराया जाए।

Attack on any place of worship or worshippers is an attack on the very pluralism & diversity of our dear country.

This act of vandalism is highly condemnable & I demand that the culprits be prosecuted & convicted in a time-bound manner https://t.co/UREfjhhNzU

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 2, 2019