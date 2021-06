पुलिस हिरासत में मौत, ओवैसी का योगी पर हमला, बंदूक से राज करना चाहते हैं

सोमवार को उत्तरप्रदेश के मुज़फ्फरनगर जेल में शाहिद नाम के एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि कैदी के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। हिरासत में कैदी की मौत होने पर एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ राज्य में बंदूक से राज करना चाहते हैं।

एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर मानवाधिकार आयोग हमेशा क्यों चुप्पी साधे हुए रहता है। यदि आप पश्चिम बंगाल के लिए तत्काल जांच का आदेश दे सकते हैं तो उत्तरप्रदेश सरकार के लिए क्यों नहीं, जिनके मुख्यमंत्री बंदूक से राज करने में यकीन रखते हैं। कृपया उत्तरप्रदेश में पुलिस के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, खासकर हिरासत में हो रही हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करें। आगे उन्होंने लिखा कि शाहिद का जीवन व्यर्थ नहीं था. कोई भी इसके लायक नहीं है।

Why is @India_NHRC always silent? If you can order a spot inquiry for West Bengal, why not for Government of UP, whose CM believes in Rule by Gun? Please act against police atrocities in UP, especially custodial violence. Shahid’s life was not expendable. No one deserves this https://t.co/UcPh2G1Vjw

