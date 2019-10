असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से मांगा मुसलमानों के लिए आरक्षण! जानें क्या बोले AIMIM चीफ

Maharashtra Assembly Election, AIMIM, Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की है। महाराष्ट्र के भिवंडी में रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ ने पीएम पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भी मराठाओं की तरह आरक्षण मिलना चाहिए।

ओवैसी ने ट्रिपल तालक बिल को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप (पीएम नरेंद्र मोदी) ट्रिपल तालक बिल के बारे में सोचते हैं कि आपने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है तो यह गलत है। अगर आप वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो मराठा समुदाय की तरह महाराष्ट्र में सभी मुसलमानों को आरक्षण दें। बता दें इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

वहीं कुछ दिन पहले जलगांव में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अनुछेद 370 और तीन तलाक पर सरकार के फैसले का विरोध करने वालों में अगर हिम्मत है तो वे अपना स्टैंड स्पष्ट करें। मोदी ने कहा, ‘कान खोलकर हमारे विरोधी सुन लें, अगर आपमें हिम्मत है तो इस चुनाव में और आने वाले चुनावों में भी घोषणा-पत्र में ऐलान करें कि इस ऐतिहासिक फैसले को पलट देंगे।’

ओवैसी भाजपा और पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक संकट, गरीबी और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ‘गाय’ और ‘ओम’ के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी गिरती वृद्धि दर और लोगों के बेरोजगार होने पर बात नहीं करना चाहते हैं।

A Owaisi in Bhiwandi: If you (PM Modi) think with Triple Talaq Bill you have done justice to Muslim women then this is a wrong perception. If you really want to do justice then on behalf of all Muslims in #Maharashtra I request you to give them reservation like Maratha. (14.10) pic.twitter.com/kXoU3OYiqd

— ANI (@ANI) October 15, 2019