ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने संघ प्रमुख से पूछा है कि वो बताएं कि शेर कौन है और कुत्ता कौन है? न्यूज एजेंसी एएनआई से ओवैसी ने कहा, ‘तो कुत्ते और शेर कौन हैं? भारत का संविधान तो सभी को मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है। उन्हें शेर और कुत्ते के रूप में नहीं मानता है। आरएसएस के साथ परेशानी यह है कि वो भारतीय संविधान को नहीं मानता है।’ दरअसल ओवैसी की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब शिकागो पहुंचे संघ प्रमुख ने दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) की बैठक में हजारों सालों से हिंदुओं के प्रताड़ित रहने पर अफसोस जाहिर करते हुए एक होने की अपील की और कहा कि ‘यदि कोई शेर अकेला होता है, तो जंगली कुत्ते भी उस पर हमला कर अपना शिकार बना सकते हैं।’ उन्होंने समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे एकजुट हों और मानवता की बेहतरी के लिये काम करें। ओवैसी ने भागवत के इसी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

So who are dogs and the lion? Indian Constitution defines everyone as humans & doesn’t treat them as dogs or lion. The problem with RSS is that they don’t believe in Indian constitution: A Owaisi on RSS Chief’s statement, “if a lion is alone, wild dogs can invade & destroy it” pic.twitter.com/XLipWRiO0e

— ANI (@ANI) September 8, 2018