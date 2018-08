हैदराबाद से सांसद और आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक विवादित बयान ​दे दिया है। इस बार ​ओवैसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में कथित तौर पर मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटने वाले विवाद पर बयान दिया है। रविवार (5 अगस्त) को ओवैसी हैदराबाद में थे। यहीं पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने ये विवादित बयान दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ओवैसी ने अपने भाषण में कहा,” एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी बना दी गई। जिन्होंने ने भी ये किया, मैं उन्हें और उनके पिता को बता दूं कि यदि आप हमारा गला भी काट दोगे तो भी हम मुस्लिम ही रहेंगे। हम आपको इस्लाम में शामिल करेंगे और आपकी भी दाढ़ी रखवाएंगे।” अपने भाषण में ओवैसी ने राहुल गांधी और पीएम मोदी के गले मिलने पर भी तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि दोनों सिंगल हैं, इसलिए गले मिलते हैं।

Muslim man’s beard was shaved off. Those who did it,I am telling them & their fathers, even if you slit our throat,we’ll be Muslims.We’ll convert you to Islam & will make you keep beard: A Owaisi. Muslim man registered FIR (2 Aug) when his beard was forcibly shaved off in Haryana pic.twitter.com/MONqKeKllP

