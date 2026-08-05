ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी ने बुधवार को इस्लामिक संस्थान की आलोचना करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। असुदद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केशव मौर्य सिर्फ मदरसों पर हमला कर सकते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी दरअसल एक स्टूल है।

असुदद्दीन ओवैसी ने यह पलटवार केशव मार्य के उस बयान पर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि मदरसों की शिक्षा निश्चित रूप से भारत के अंदर के सभी बड़े आतंकवादियों, चाहे वे हमले करने वाले हों या दुनिया भर में हमले करने वाले हों, यह मदरसे की शिक्षा का ही परिणाम है।

‘उनकी कुर्सी दरअसल एक स्टूल है’

इस पर जवाब देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “केशव मौर्य सिर्फ मदरसों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी दरअसल एक स्टूल है।”

उन्होंने भाजपा और संघ पर निशाना साधते हुए लिखा, “जिन्हें अंग्रेजों से मोहब्बत हो, उन्हें मदरसे कैसे पसंद आएंगे? मदरसे अंग्रेजों के खिलाफ साजिशों और आजादी की जद्दोजहद के मरकज थे। उन्होंने बेशुमार मुजाहिदीन-ए-आजादी पैदा किए, जबकि सावरकर अंग्रेजों को माफीनामे लिख रहे थे। आजाद भारत का पहला दहशतगर्द गोडसे किसी मदरसे का तालीब-ए-इल्म (छात्र) नहीं था। लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े थे। मुंशी प्रेमचंद और राजा राम मोहन राय ने भी मदरसे में तालीम हासिल की थी।”

केशव मौर्य सिर्फ़ मदरसों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी दरअसल एक स्टूल है।



जिन्हें अंग्रेज़ों से मोहब्बत हो, उन्हें मदरसे कैसे पसंद आएँगे? मदरसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ साज़िशों और आज़ादी की जद्दोजहद के मरकज़ थे। उन्होंने बेशुमार मुजाहिदीन-ए-आज़ादी पैदा किए, जबकि सावरकर… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 5, 2026

बेहद शर्मनाक- ओवैसी

आगे उन्होंने लिखा, “दस्तूर का आर्टिकल-30 हर अकल्लियती बिरादरी (अल्पसंख्यक समुदाय) को अपने तालीमी इदारे क़ायम (शिक्षण संस्थानों की स्थापना) करने और चलाने का हक देता है। ये बेहद शर्मनाक है कि एक दस्तूरी ओहदे (संवैधानिक पद) पर बैठा शख्स ऐसी जहरीली जबान इस्तेमाल करे।”

उन्होंने लिखा, “मगर जब कुर्सियाँ कम हों, तो स्टूल वालों को अपनी सियासी अहमियत बनाए रखने के लिए जहर उगलना ही पड़ता है।”

ऐसे वक्तव्य संकीर्ण सोच और नकारात्मक धारणा का प्रतीक- अरशद मदनी

इससे पहले जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी केशव मार्य के इस बयान की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल भड़काऊ, गैर जिम्मेदाराना और संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि देश की महान धार्मिक एवं शैक्षिक परंपरा और संविधान का भी अपमान है। अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा बयान वहीं शख्स दे सकता है, जो न तो देश के इतिहास से परिचित हो और न ही मदरसों की भूमिका से। ऐसे वक्तव्य संकीर्ण सोच और नकारात्मक धारणा का प्रतीक है।

आगे उन्होंने कहा, जिन मदरसों को आज आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है, उन्हीं मदरसों से निकले उलमा ने देश की आजादी का बिगुल बजाया था।

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जन सुराज पार्टी (जसुपा) के संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर जीत मिली है लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव था। किशोर ने बिहार की 243 में से 238 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। 236 सीटों पर जसुपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें