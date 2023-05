‘अगर दम है…’, अमित शाह के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले- हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे

असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में मोदी सरकार को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की चुनौती दी है। उन्होंने तेलंगाना में ब्राह्मण सदन को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। (Screenshot/Twitter/AIMIM)

AIMIM Asaduddin Owaisi Rally: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली करते हुए गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी का नाम लेकर बीजेपी वाले अपना पेट भरना चाहते है तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उनको कोई समस्या नहीं है। हम चूड़ियां पहनकर बैठे हैं क्या? ओवैसी ने कहा कि ये (अमित शाह) बोलते हैं कि हम ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे… तो हम क्या चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। ओवैसी ने कहा अगर बीजेपी में इतना ही दम है तो उनकी लीडरशिप वाली सरकार चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं और उसके बाद भी ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है? मस्जिदों के लिए पैसा क्यों नहीं? ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कहते हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो 100 विधानसभाओं में राम मंदिर बनाएगी। उन्हें बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये भी देगी। इससे बाद भी बीजेपी नेता कहते हैं कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। #WATCH मंदिरों के लिए करोड़ो रुपए अनुमोदित हुए और ये(अमित शाह) बोलते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है?…ये बोलते हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम क्या चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल… pic.twitter.com/4fnrdIRYtd — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2023 ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के मुसलमान को इस बात से ऐतराज नहीं है कि मंदिरों को पैसा क्यों दिया जा रहा है, अगर पैसा दिया जाना है तो सबको पैसा दो, किसी एक को मत दो। उन्होंने बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में ब्राम्हण सदन तो बना दिया लेकिन आज तक मेरा इस्लामिक सेंटर नहीं बनाया।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram