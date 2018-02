विनय कटियार ने कहा- मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश जाएं, असदुद्दीन ओवैसी बोले- बुझने से पहले भभकता है दीया

बीजेपी सासंद विनय कटियार के मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने वाले बयान पर अब ऑल इंडिया मज्लिस ए इतेहदुल मुसलिमीन (AIMIM) के प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर पलटवार किया है। उनका कहना है कि विनय कटियार उस बुझते हुए चिराग की तरह हैं जो अपने आखिरी समय में भभकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘अब मैं इस पर क्या कह सकता हूं? उनका कार्यकाल अब खत्म ही होने वाला है। चिराग बुझने से पहले तो बहुत तेज भभकता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं?’

दरअसल, ओवैसी ने लोकसभा में एक ऐसा बिल लाने की मांग रखी थी जिसमें मुस्लिमों को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान हो। ओवैसी की इसी मांग पर कटियार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाना चाहिए। कटियार ने कहा था, ‘इस देश में मुस्लिमों को रहना ही नहीं चाहिए। जब जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा किया गया था तो वह यहां क्यों रह रहे हैं। उनको अलग से जमीन दे दी गई थी तो वह वहीं जाएं। उनका यहां क्या काम है वह बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं।’

Now what can we say? His tenure is about to end aur chirag bujhne se pehle bhadakta bahut hai, he is coming of age what can we say?: Asaduddin Owaisi on BJP MP Vinay Katiyar's statement on Muslims. pic.twitter.com/dY5n0i9MkG

— ANI (@ANI) February 7, 2018