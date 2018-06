ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी ने मुसलमानों से सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट करने की अपील की थी। बीजेपी ओवैसी के बयान पर हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर डाली। उन्होंने कहा, ‘मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि ओवैसी नए जिन्ना (नियो जिन्ना) हैं। मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करने के लिए उकसाने वाला यह तरीका (मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट करे) बेहद खतरनाक है। ओवैसी लगातार ऐसा करते रहे हैं।’ संबित पत्रा द्वारा जिन्ना से तुलना करने पर ओवैसी भड़क गए। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को बच्चा तक करार दे दिया। ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘अरे संबित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते। बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टांय-टांय नहीं करना चाहिए।’

In today's political scenario, I have no hesitation in saying that Mr Owaisi is the neo Jinnah. This tactic of instigating Muslims to break away from mainstream is a dangerous one & he is a repeat offender: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/brxSXFekZ3

