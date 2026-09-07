असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान में होने जा रहे निकाय चुनावों के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP से गठबंधन किया है। इस बात की घोषणा खुद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जयपुर में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान दी।
इस दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिए की AIMIM और RLP उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर ताल ठोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ वर्तमान निकाय चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजस्थान विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में भी ‘फ़िरक़ा-परस्त ताकतों’ का मुकाबला करता नजर आ सकता है।
असदुद्दीन ओवैसी बोले- अब हम झुकाएंगे और रुलाएंगे
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “दुनिया उसको झुकाती है, जो झुकने लिए तैयार है। दुनिया उसको रुलाती है, जो रोने के लिए तैयार है। आज AIMIM पार्टी और RLP पार्टी मिलकर, हम उन तमाम ताकतों को बताने आए हैं कि हम इंशाअल्लाह अब झुकने वाले नहीं हैं, जो बरसों से हमको झुकाते थे, अब हम उनको झुकाएंगे। अब हम रोने वाले नहीं हैं, हम रुलाने वाले हैं, इंशाअल्लाह…”
जयपुर में बुनियादी सुविधाओं को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा
अपनी जनसभा के दौरान ओवैसी ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस प्राचीन शहर में प्रवेश करते समय उन्हें जगह-जगह कचरा, टूटी सड़कें और गड्ढे नजर आए।
कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि राजस्थान में शहरी कचरे का केवल 11 से 25% हिस्सा ही प्रोसेस किया जा रहा है। उन्होंने नगर निकायों के पास उपलब्ध लेकिन खर्च नहीं की गई धनराशि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने जयपुर के परकोटे के विकास और संरक्षण के लिए घोषित 100 करोड़ रुपये के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा।
ओवैसी ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हजारों विद्यालय भवनों तथा कक्षाओं को पुनर्निर्माण या बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है। अजमेर में हाल में विद्यालय की दीवार गिरने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की तथा दुष्कर्म के मामलों के आधिकारिक आंकड़ों और सरकारी अस्पतालों में कथित कमियों का हवाला दिया। राज्य में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा कि कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू हुईं और उनसे कितने रोजगार पैदा हुए। उन्होंने कहा कि एमओयू को वास्तविक निवेश के बराबर नहीं माना जा सकता।
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तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि देशभक्ति के मामले में असदुद्दीन और अकबर साहब पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वे सच्चे देशभक्त हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।