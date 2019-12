नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक बड़ी रैली की। इस दौरान मंच पर जामिया (Jamia Millia Islamia) की स्टूडेंट लादीदा और आयशा भी मौजूद थीं। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद इन दोनों स्टूडेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अपनी रैली में ओवैसी ने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सभी को विरोध में अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

ओवैसी की रैली: एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शनिवार को एनआरसी और सीएए के खिलाफ हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक बड़ी रैली की। इसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ओवैसी ने कहा कि जो भी एनआरसी और सीएए के खिलाफ हैं, वे अपने घर के बाहर तिरंगा लहराएं। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को एक संदेश जाएगा कि उन्होंने गलत और काला कानून बनाया है। साथ ही ओवैसी ने रैली में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और लोगों ने भी इसे पढ़कर दोहराया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH: People gather at AIMIM leader Asaduddin Owaisi’s rally at Darussalam in Hyderabad, read Preamble of the Constitution. #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/sZdyT4Mw5A

