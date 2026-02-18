देशभर में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरू किए गए 20 एम्स में औसतन संकाय और गैर-शैक्षणिक कर्मियों का औसतन हर तीसरा पद खाली है। इन एम्स में संकाय और गैर-शैक्षणिक कर्मियों के अभाव में न केवल मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि उपचार में सुधार को लेकर चल रहे शोध की गति भी धीमी है।

देशभर के 20 एम्स में संकाय के कुल 5819 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3721 पदों पर संकाय की नियुक्ति है, जबकि 2098 पद रिक्त हैं। वहीं देशभर के 20 एम्स में गैर-शैक्षणिक कर्मियों के कुल 59493 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 38469 पदों पर नियुक्ति है जबकि 21024 पद रिक्त हैं। संकाय के सबसे ज्यादा 446 पद नई दिल्ली एम्स में खाली हैं। इसके अलावा जोधपुर, एम्स में 184, मंगळगिरि, एम्स में 138, नागपुर एम्स में 135, कल्याणी एम्स में 134 और मदुरै, एम्स में 113 पद खाली है।

वहीं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद की बात करें तो नई दिल्ली एम्स में 2542 पद रिक्त हैं। पटना एम्स में 1132, ऋषिकेश, एम्स में 1144, रायपुर एम्स में 1069, भुवनेश्वर एम्स में 1026 और कल्याणी एम्स में 1050 पद खाली है। इनके अलावा अन्य एम्स में भी संकाय व गैर-शैक्षणिक कर्मियों की कुछ ऐसी ही हालत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक लिखित उत्तर में देशभर के एम्स के खाली पदों की सूचना दी। इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा संकाय के पद मदुरै एम्स में खाली हैं। यहां संकाय के कुल 183 पद हैं। इनमें से 70 पद पर नियुक्ति हैं। जबकि 62 फीसद 113 पद खाली है।

वहीं उसके बाद राजकोट एम्स का नंबर आता है। यहां संकाय के कुल पर 183 हैं। इनमें से 78 पद नियुक्ति है। जबकि 57 फीसद 105 पद खाली हैं। इसी तरह गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मामले में मदुरै एम्स की हालत सबसे खराब है। यहां गैर-शैक्षणिक कर्मियों के कुल 911 पद में से 40 पद पर नियुक्ति है। वहीं 96 फीसद 871 पद खाली हैं। मंत्री के जवाब के अनुसार एम्स दिल्ली को छोड़ने या सेवानिवृत्त होने संकाय की संख्या लगातार जारी है। हालांकि इसमें कमी दर्ज हुई है। साल 2023 में 19 संकाय एम्स दिल्ली से अलग हुए। साल 2024 में यह संख्या घटकर 13 और साल 2025 में घटकर 12 रह गई। एम्स दिल्ली में मौजूदा समय में 860 संकाय सेवाएं दे रहे हैं।