कोरोना भी एक सामान्य संक्रमण, AIIMS चीफ बोले- घबराएं नहीं, 95 फीसदी लोग हो रहे ठीक

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है। देश में हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इसी बीच एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना भी एक सामान्य संक्रमण है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही डॉ गुलेरिया ने कहा है कि 95 फीसदी से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो जा रहे हैं।

रविवार को एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति की वजह से जनता में पैनिक है। इसलिए लोगों ने घर में इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए हैं। जिसकी वजह से इनकी कमी देखने को मिल रही है। साथ ही रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जो मरीज घर हैं और जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज़्यादा है उन्हें रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। अगर सामान्य लक्षण होने पर कोई रेमडेसिविर लेते हैं तो उससे उनको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है।

#WATCH | AIIMS Director Dr Guleria says, “…Remdesivir not a magic bullet, it’s given to only patients who are hospitalised, have moderate to severe disease & whose oxygen saturation is below 93…Don’t misuse Oxygen & Remdesivir. Most patients can recover by isolating at home.” pic.twitter.com/jx7oUIXIOw

