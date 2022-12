MP Madrasa Survey Controversy: नाथूराम गोडसे ने क‍िस मदरसे में पढ़ कर गांधी का कत्‍ल क‍िया? AIMIM प्रवक्‍ता वार‍िस पठान ने मध्‍य प्रदेश के मंत्री से पूछा

Controversial Statement of Waris Pathan: मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में क्या कोर्स है और उनका कंटेट क्या है। अब उनके इस बयान पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने सवाल किया है।

Warish Pathan Controversial Statement: असदुद्दीन ओवैसी के साथ वारिस पठान (Photo- File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram