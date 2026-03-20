Fake Currency: गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 2.38 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद किए। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक महिला समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये आरोपी ChatGPT AI और चीन से मंगाए गए सिक्योरिटी थ्रेड पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके जरिए 500 रुपये के हाई क्वालिटी फर्जी नोट छाप रहे थे।
दरअसल, फर्जी करेंसी के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजयान ने बताया कि 18 मार्च को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली। मामले की जांच के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन की। जांच में पता चला कि सात लोग हाई क्वालिटी वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी कर रहे थे।
डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा
डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इन व्यक्तियों ने चीन से उच्च गुणवत्ता वाले कागज और अन्य सामग्री आयात करने के लिए इन नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। इस उच्च गुणवत्ता वाले कागज और सामग्री में पहले से ही कुछ सुरक्षा विशेषताएं मौजूद थीं। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उच्चतम प्रिंटिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने औद्योगिक-ग्रेड प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए चैटजीपीटी और अन्य एआई टूल का इस्तेमाल किया था।
प्रिंटिंग मशीनें भी बरामद
क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इन सातों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस रिमांड मांगेगी। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश थुम्मर की अहम भूमिका है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वे गुजरात में ही सक्रिय थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से रंगे हाथों 2.1 करोड़ रुपये से अधिक के नोट जब्त किए।
अधिकारियों के मुताबिक, आगे की पूछताछ के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत पुलिस की मदद से सूरत में तलाशी अभियान चलाया और 28 लाख रुपये के साथ-साथ प्रिंटिंग सामग्री और प्रिंटिंग मशीनें भी बरामद की।
इस कार्रवाई को लेकर एजेंसी का कहना है कि देश की वित्तीय प्रणाली को बड़ा खतरा टल गया है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता की नकली करेंसी का प्रसार आर्थिक स्थिरता और लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। यह कार्रवाई एक बड़े सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने में भी अहम रही।
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- डिजिटल पेमेंट के दौर में भले ही ऑनलाइन लेन-देन का चलन तेजी से बढ़ गया हो, लेकिन आज भी नकदी यानी करेंसी नोट का महत्व कम नहीं हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 के नोटों का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट आखिर बनते किस चीज से हैं? पढ़े पूरी खबर…