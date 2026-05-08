केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने से पहले वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएंगे और अभी प्लानिंग चल रही है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

गुजरात के दूसरे रीजनल एयरपोर्ट के बारे में राम मोहन नायडू ने कहा, “हम केशोद और डीसा एयरपोर्ट को भी अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड धोलेरा एयरपोर्ट पर हम न सिर्फ इसे पैसेंजर और कार्गो हब बनाना चाहते हैं, बल्कि एक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनाना चाहते हैं। वहां बने प्रोडक्ट दुनिया से जुड़े होंगे। धोलेरा एयरपोर्ट में मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी।”

सबसे बड़ी समस्या देश में एयरक्राफ़्ट की कमी- राम मोहन नायडू

एविएशन सेक्टर को पारंपरिक फ़्लाइट्स के अलावा दूसरी दिशाओं में डेवलप करने की ज़रूरत और इसे सपोर्ट करने के लिए लीज़िंग और फ़ाइनेंसिंग इंडस्ट्री की अहमियत पर राम मोहन नायडू ने कहा, “भारतीय एविएशन में सबसे बड़ी समस्या देश में एयरक्राफ़्ट की कमी है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 165 हो गई है। दिल्ली और मुंबई में दूसरा एयरपोर्ट है, और चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए दूसरे एयरपोर्ट पर बातचीत चल रही है। टियर 2 और 3 शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं लेकिन ज़्यादा एयरक्राफ़्ट नहीं हैं। हमें एयरक्राफ़्ट लाने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लीज़िंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ़ वाइड बॉडी एयरक्राफ़्ट ही नहीं, हम हेलीकॉप्टर, सीप्लेन और कार्गो एयरक्राफ़्ट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं।”

इस रूट पर शुरू होगी सीप्लेन सर्विस

केरल के कोच्चि और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच पहली सीप्लेन फ़्लाइट सर्विस शुरू करने के प्लान का ऐलान करते हुए राम मोहन नायडू ने गुजरात में ऐसे ही एक फ़ेल प्रोजेक्ट का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, “हमने सीप्लेन इंडस्ट्री की कई दिक्कतें हल कर दी हैं और हम दो हफ़्ते में कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सीप्लेन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले केवडिया में कोशिश की गई थी। सीप्लेन के ज़रिए एयर कनेक्टिविटी कहीं भी आ सकती है जहां काफ़ी पानी हो, सिर्फ़ द्वीपों तक ही नहीं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को साबरमती रिवरफ़्रंट (अहमदाबाद) और स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी (केवडिया) के बीच सीप्लेन सर्विस का उद्घाटन किया था। हालांकि अप्रैल 2021 में सिर्फ़ छह महीने के अंदर ऑपरेशन बंद हो गए।

एयरक्राफ्ट लीजिंग

एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर पर मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि पिछले दस सालों में दिसंबर 2025 तक 38 रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट लीज पर देने वालों ने $5.8 बिलियन की कीमत के 370 एसेट्स लीज पर दिए थे। इसमें से, $615 मिलियन की एविएशन फाइनेंसिंग IFSC (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हुई थी। सिविल एविएशन में एयरक्राफ्ट लीजिंग एक बहुत ज़रूरी विषय है। हमारे (भारतीय) शेड्यूल्ड फ्लीट में लगभग 85% एयरक्राफ्ट एयरलाइंस द्वारा लीज पर लिए गए हैं, न कि उनके मालिकाना हक में।

राम मोहन नायडू ने कहा, “हम यह पक्का करना चाहते हैं कि भारत में और खासकर GIFT सिटी में लीजिंग हो। हमने पिछली समिट में फीडबैक लिया था और हमने इसे पॉलिसी इनिशिएटिव में बदला। हमने पार्लियामेंट के एक एक्ट के ज़रिए केप टाउन कन्वेंशन को मंज़ूरी दी। इसकी वजह से लीजिंग के लिए हमारा कम्प्लायंस स्कोर बढ़ा और इंडस्ट्री को टैक्स हॉलिडे से मदद मिली। हाल ही में कई MoU साइन किए गए हैं। एयर इंडिया गिफ्ट सिटी में लीज़ पर देने वालों से 75 एयरक्राफ्ट लीज़ पर लेगी। इंडिगो के लिए अगले साल यह 150 एयरक्राफ्ट होंगे। स्टार एयर, जो एक छोटी कंपनी है, गिफ्ट सिटी में लीज़ पर देने वालों से 6-8 एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट लीज़ पर लेगी। अकासा एयर यहां से 60 एयरक्राफ्ट लीज़ पर लेगी। डबलिन, सिंगापुर और UAE के अलावा, भारत भी एयरक्राफ्ट लीज़िंग हब बनेगा।”

‘UDAN स्कीम को 10 साल के लिए किया जा रहा रिन्यू’

एविएशन सेक्टर में सरकार की पहल पर राम मोहन नायडू ने कहा, “UDAN स्कीम 10 साल के लिए तय की गई थी। हम इसे अगले 10 सालों के लिए रिन्यू कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार 29,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी और 100 नए एयरपोर्ट, 200 नए हेलीपोर्ट बनाने की योजना है। भारत सरकार इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इंडस्ट्री को पहल करनी चाहिए। हमारा घरेलू एविएशन पहले से ही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। हम पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर को दुनिया में तीसरा बनाना चाहते हैं।”

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