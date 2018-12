बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को विशेष अदालत ने पांच दिन के सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। लेकिन, इसके साथ ही अगस्‍ता वेस्‍टलैंड घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाले आरोपी मिशेल के वकील को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, यूथ कांग्रेस से जुड़े अल्‍जो के. जोसेफ ने कोर्ट में मिशेल की पैरवी की। जोसेफ यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्‍होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को युवा कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट का राष्‍ट्रीय प्रभारी बताया है। राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद यूथ कांग्रेस ने जोसेफ को तत्‍काल प्रभाव से न केवल लीगल डिपार्टमेंट से हटाया, बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। यूथ कांग्रेस के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता अमरीश रंजन पांडे ने बयान जारी कर जोसेफ को पार्टी से निकालने की जनकारी दी। उन्‍होंने लिखा, ‘अल्‍जो जोसेफ निजी तौर पर कोर्ट में (मिशेल की पैरवी के लिए) पेश हुए थे। इस मामले में पेश होने से पहले उन्‍होंने यूथ कांग्रेस से संपर्क नहीं किया था। यूथ कांग्रेस इस तरह के कदम को स्‍वीकार नहीं करती है। यूथ कांग्रेस ने जोसेफ को लीगल डिपार्टमेंट से हटा दिया है। साथ ही उन्‍हें तत्‍काल प्रभाव से पार्टी से भी निष्‍कासित कर दिया गया है।’ बता दें कि मिशेल की पैरवी करने को लेकर बीजेपी जोसेफ पर हमलावर हो गई थी।

बीजेपी ने किया था कांग्रेस पर हमला: जोसेफ द्वारा मिशेल की पैरवी करने पर उस वक्‍त राजनीतिक विवाद बढ़ गया, जब‍ बीजेपी के एक प्रवक्‍ता ने ट्वीट कर वीवीआईपी हेलिकॉप्‍टर घोटाले में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश नागरिक के वकील के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रवक्‍ता सुरेश नखुआ ने ट्वीट किया, ‘किसी तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशेल का वकील कौन है? इंडियन यूथ कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के नेशनल इंचार्ज अल्‍जो के. जोसेफ।’ बीजेपी नेता के ट्वीट के बाद इस पर राजनीतिक हंगामा बढ़ गया। इसे देखते हुए यूथ कांग्रेस ने जोसेफ को पार्टी से ही निकाल दिया। बुधवार (5 दिसंबर) को विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के बाद जोसेफ ने कांग्रेस कार्यालय में जाकर पार्टी के महासचिव दीपक बावरिया से मुलाकात भी की थी।

Amrish Ranjan Pandey, IYC, Spox: Aljo K Joseph appeared in his personal capacity. He didn’t consult Youth Congress before appearing in the case. IYC does NOT endorse such actions.IYC has removed Aljo Joseph from IYC’s Legal Dept&expelled him from the party with immediate effect. pic.twitter.com/Vo5xJ5F8ok

Lawyer of #ChristianMichel, Aljo K Joseph: My relation with Congress is separate, my profession is separate. One of my friends, who was having some Dubai connections, through him the lawyer in Italy had requested it. So I was just helping in appearing&assisting him in this matter https://t.co/SSLOhQqQxF

— ANI (@ANI) December 5, 2018