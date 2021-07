पंजाब में 590 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ, सीएम ने बादलों को घेरा तो ट्विटर पर छिड़ी जंग

पंजाब सरकार ने बुधवार को कृषि ऋण माफी योजना के तहत मजदूरों और भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने की घोषणा की। सरकार ने घोषणा की है कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह में इस घोषणा के तहत चेक जारी कर दिए जाएंगे। उधर, ट्विटर पर सीएम अमरिंदर सिंह ने वीडियो के जरिए बादल परिवार पर तंज कसा तो सुखबीर बादल ने पलटवार किया।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 2,85,325 सदस्यों के 520 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करेगी। इससे प्रत्येक सदस्य को 20 हजार रुपये की राहत मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री की प्रमुख ऋण माफी योजना के बाद की गई है। इस योजना के तहत अब तक 5.64 लाख किसानों का 4,624 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है। पंजाब कांग्रेस 2017 में इस बारे में चुनावी वादा किया था।

घोषणा के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के कृषि विधेयकों की तारीफ करने वाला एक वीडियो पोस्ट करते हुए विपक्षी दल पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीटर पर शिअद प्रमुख सुखबीर बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह कृषि अध्यादेशों की तारीफ कर रहे हैं जिन्हें बाद में कानूनों में बदल दिया गया। ऐसा लगता है कि सिंह ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच उन्हें परेशानी में डालने के लिए यह वीडियो पोस्ट किया है।

इस पुरानी वीडियो में सुखबीर बादल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कृषि अध्यादेश से फसलों की बिक्री होगी और इसका मकसद फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने से रोकना नहीं है। वीडियो में प्रकाश सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल को किसानों से यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वे इन अध्यादेशों पर कांग्रेस समेत अन्य दलों के दुष्प्रचार से भ्रमित न हो। सीएम ने बादल परिवार को टैग करते हुए ट्वीट किया-कहीं ऐसा न हो कि आप भूल जाओ।

Happy to share that we have approved waiving farm loan of Rs. 590 Cr of 2.85 lakh farm labourers & landless farmers. Have directed the Finance & Cooperation Departments to kick-off its effective implementation from 20th August. pic.twitter.com/hQmMFeRAoe

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 14, 2021