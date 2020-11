कृषि कानून के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे है तो इधर हरियाणा में सभी खाप ने किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ‘लोकतंत्र के मायने यहीं है कि जनता का जनता से राज चलाया जाए। जनहित के आगे देश के संविधान औऱ सर्वोच्च न्यायलय के कद छोटे हैं और तुम जनता के हित से खिलावड़ कर रहे हो।’

किसान का कहना था कि ‘वर्ष 1952 में धान की कीमत 3000-3500 रुपए थी अब 1100-1200 हो गई है…गेहू के समर्थन मूल्य का भी वही हाल है।’ किसानों का कहना था कि ‘इस कानून से उनकी आय दोगुनी नहीं होने वाली है। मंदिर में चांदी की ईंटे लग जा रही हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं।’ जब किसान से यह पूछा गया कि सरकार यह कह रही है कि आप लोग किसान नहीं हैं? इसपर प्रदर्शन कर रहे किसान ने कहा कि ‘हम किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं क्या?…हम कह रहे हैं कि सरकार में नेता ही नहीं…चढ़ा दें हमें फांसी..वो कहते हैं हम किसान नहीं हैं तो हम कहते हैं वो लीडर नहीं हैं।’

We need politicians on the liberal side who can talk like this. https://t.co/2UwrRTBPG0

— Sanjukta Basu (@sanjukta) November 30, 2020