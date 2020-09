कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामे के बाद निलंबित किए सभी आठ सांसद सोमवार को रात भर संसद परिसर में धरने पर रहे। मंगलवार की सुबह उपसभापति हरिवंश सिंह उनसे मिलने पहुंचे। वह इस दौरान चाय साथ लेकर गए थे, पर इन सांसदों ने उसे पीने से इन्कार कर दिया। दरअसल, ये सभी आठ सांसद सदन में अपने निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

AAP के संजय सिंह ने कहा- उपसभापति सुबह धरना स्थल पर मिलने आए थे। हमने उनसे भी कहा कि “नियम क़ानून संविधान को ताक़ पर रख कर किसान विरोधी काला क़ानून बिना वोटिंग के पास किया गया, जबकि BJP अल्पमत में थी और आप भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।”

वहीं, राज्यसभा से निलंबित कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने बताया कि उपसभापति ने कहा कि वह यहां उप सभापति के रूप में नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने वाले एक साथी के रूप में आए हैं। हमारी बस यही मांग है कि मंगलवार को सदन में LoP को बोलने दिया जाए। LoP हमारे सस्पेंशन को वापस लेने की मांग सदन में रखेंगे।

#WATCH : Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh brings tea for the Rajya Sabha MPs who are protesting at Parliament premises against their suspension from the House. #Delhi pic.twitter.com/eF1I5pVbsw

क्या हुआ रात के दौरान धरने पर, देखेंः

AAP RS MP @SanjayAzadSln keeps d night alive with his songs.

All 8 suspended MPs on protest, will try n catch some sleep here tonight. An ambulance has been parked.@AnitaSingh_ carried some dinner.

Protest could continue through the day tomorrow#foodforthought#farmbill pic.twitter.com/nqTSFPn5Ae

— Rupashree Nanda (@rupashreenanda) September 21, 2020