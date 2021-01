पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि दिल्ली में कृषि कानून पास हुआ। अगर धारा 370 हमारे पास होती तो नए कृषि कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते। हमारे यहां वही कानून लागू होता जो हम चाहते। जो दिल्ली चाहती वह यहां लागू नहीं होता।

महबूबा ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव जीतने वाली मशीन की तरह से काम कर रही है। पड़ोसी देश चाहे वह नेपाल, श्रीलंका हों या फिर चीन पाकिस्तान, सभी के साथ भारत के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि सीमा पर 22 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनका कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में यह सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है।

Apart from Pak&China, our relations aren't good with Nepal,Bangladesh & Sri Lanka as well. When relations are bad with Pak, people on border suffer, when relations with China deteriorated our 22 soldiers lost their lives. This govt is election-winning machine: Mehbooba Mufti, PDP pic.twitter.com/PRJofaG5Hx

