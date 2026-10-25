चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को आगरा टीचर्स MLC चुनाव क्षेत्र के तीन पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी के आरोपों के चलते वोटिंग को रद्द घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने अब इन बूथों पर सोमवार (26 अक्टूबर) को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में 11 विधान परिषद सदस्य (MLC) सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था।

यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफिस से इस बारे में सिफारिश भेजे जाने के कुछ घंटों बाद जारी किया गया। खेरागढ़ तहसील के बूथ नंबर 20, सैया क्षेत्र पंचायत के बूथ नंबर 21 और फतेहाबाद क्षेत्र पंचायत के बूथ नंबर 26 पर दोबारा वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।

शुक्रवार को वोटिंग के दौरान, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और वोटरों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग ने आगरा डिविजनल कमिश्नर को भी मामले की जांच करने और पुलिस और पोलिंग अधिकारियों समेत इस प्रोसेस में शामिल लोगों की ज़िम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। ECI ने कहा कि जांच रिपोर्ट रविवार तक कमीशन को भेज दी जाएगी।

CEO को लिखे एक लेटर में चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि जो लोग किसी भी गैर-कानूनी काम में शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी या चूक हुई हो, उन्हें दोबारा वोटिंग में शामिल न किया जाए। CEO के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, आगरा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के आधार पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की गई थी।

शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने CEO को एक ज्ञापन सौंपकर अमरोहा, आगरा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर और अन्य जिलों में MLC चुनावों में कथित बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेने को कहा।

पाल ने इन जिलों में दोबारा वोटिंग कराने और उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दर्ज कराए गए वीडियो और शिकायतों के आधार पर कथित बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। उन्होंने मांग की कि कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर राज्य के 72 जिलों की सभी 11 MLC सीटों पर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राज्य में रूलिंग पार्टी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने वोटिंग को प्रभावित किया, और ECI ने समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में शिकायतों पर आंखें मूंद लीं।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग और गड़बड़ी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समर्थकों को वोट डालने से रोकने के लिए भाजपा ने गुंडों और भ्रष्ट अधिकारियों को हायर किया था और प्रशासन के अधिकारी मूकदर्शक बने रहे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ऐसी ही कोशिश करेगी, लेकिन लोग उसके खिलाफ वोट डालकर उसे हरा देंगे। सपा मुखिया ने विधान परिषद के आगरा ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र में अपने पैतृक गांव सैफई में वोट डाला था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी नींद की गोलियां खाकर सो गए हैं। चुनाव आयोग इन सभी गड़बड़ियों पर आंखें मूंदकर बैठा रहा। भाजपा को वोट चोरी के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसमें कम से कम तीन साल का कोर्स चलाना चाहिए।

मतदाता सूची में एक वोटर का नाम 13 बार दिखा, आजमगढ़ में चुनाव अधिकारी हटाए गए

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को आजमगढ़ जिले की मतदाता सूची में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। सीईओ ने पांच बूथ लेवल ऑफिसर और एक कंप्यूटर असिस्टेंट को हटाने का भी आदेश दिया है। साथ ही, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर।