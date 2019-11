अयोध्या मामले में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आने के बाद देश के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दोनों ही समुदाय के लोग भाईचारा कायम रखने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान आगरा में एक मुस्लिम युवक ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1100 रुपये का चेक दान में दिया है। मुस्लिम युवक का नाम बिलाल अहमद है और वह ‘नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया’ (NSUI) का जिलाध्यक्ष है। बिलाल ने अपना चेक आगरा के जिलाधिकारी को सौंपा है।

बिलाल अहमद का कहना है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देश ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने बताया, “हमने 1100 रुपये का चेक डीएम को सौंपा है। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब राम मंदिर बने तो इसमें 4 ईंटें हमारे नाम से भी लगाई जाएं।”

Vilal Ahmed: People of the country have wholeheartedly accepted Supreme Court's verdict. We have handed over a cheque of Rs 1,100 to the District Magistrate, it is our heartfelt desire that 4 bricks should be laid in our names, when the construction of the temple begins. (11.11.) https://t.co/UEMEGc1Pdz pic.twitter.com/cHG3nUn9Lm

