अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए राहत की खबर है। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर शादी कर सकेंगे। यह छूट उन अग्निवीरों को भी मिलेगी जिन्हें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा दो साल का सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीर भी शादी कर सकेंगे। अधिकारियों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स (HT) ने यह जानकारी दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, शादी पर रोक केवल अग्निवीरों की शुरुआती चार साल की सेवा के दौरान रहेगी। इसके बाद वे इस पाबंदी से मुक्त होंगे। अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को भर्ती किया जाता है।

अग्निवीरों को दूसरे कार्यकाल के नियमों की जानकारी देगी सेना

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों सेनाएं पहले बैच के अग्निवीरों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। इसका मकसद उन्हें चार साल की सेवा पूरी होने के बाद मिलने वाले विकल्पों और नए नियमों की जानकारी देना है।

इस कार्यक्रम में शादी से जुड़े नियम भी समझाए जा रहे हैं। खास तौर पर उन अग्निवीरों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है जो दो साल का सेवा विस्तार यानी दूसरा कार्यकाल चुनेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, सेवा विस्तार लेने वाले अग्निवीरों की वैवाहिक स्थिति की भी जांच की जाएगी।

सेना चाहती है कि अग्निवीर आगे की सेवा को लेकर सोच-समझकर फैसला लें। दरअसल, अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य सरकारों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में घोषित नौकरी के कोटे अब खत्म कर दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि संशोधित योजना के तहत उन्हें सेना में लंबी अवधि तक सेवा जारी रखने का विकल्प दिया गया है।

दूसरे कार्यकाल में छुट्टियां बढ़ाने पर भी विचार

अग्निवीरों को दूसरे कार्यकाल के दौरान छुट्टियां बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल चार साल की शुरुआती सेवा में अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि नियमित सैनिकों को कुल 90 दिन की छुट्टी दी जाती है।

राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती पर विचार

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सेना चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की इकाइयों में भेजने की संभावना पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय राइफल्स की ये इकाइयां आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात रहती हैं।

इसमें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुने गए 25 फीसदी अग्निवीरों के साथ दो साल का सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीर भी शामिल हो सकते हैं।

अब तक अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स जैसी विशेष इकाइयों में तैनात नहीं किया गया था। इसकी एक वजह यह थी कि चार साल की शुरुआती सेवा के दौरान उनकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इन इकाइयों की व्यवस्था उपयुक्त नहीं मानी गई थी।

क्या है अग्निपथ योजना में बदलाव?

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने 4 नवंबर को संशोधित योजना की जानकारी दी थी। नए बदलाव फिलहाल सेना में मौजूद करीब 3 लाख अग्निवीरों पर लागू होंगे।

संशोधित व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद दो साल का अतिरिक्त मौका मिलेगा। तय पात्रता शर्तों को पूरा करने और अपनी सहमति देने वाले अग्निवीर इस अवधि के बाद नियमित सैनिक के रूप में स्थायी सेवा में शामिल हो सकेंगे।

यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी हो रही है। पहले के नियमों के मुताबिक, इनमें से 25 फीसदी को ही मेरिट के आधार पर 15 साल की अतिरिक्त सेवा के लिए चुना जाना था जबकि बाकी 75 फीसदी को सेवा से मुक्त किया जाना था।

करीब 18,300 अग्निवीरों की सेवा नवंबर के मध्य से 31 दिसंबर के बीच पूरी होने वाली थी। ये सेना, वायुसेना और नौसेना में पहले चरण के तहत भर्ती किए गए कुल 24400 अग्निवीरों का हिस्सा हैं।

संशोधित योजना के साथ अब सरकार का जोर अग्निवीरों को सेना में आगे सेवा जारी रखने के विकल्प देने और उनकी सेवा से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने पर है।

अग्निवीर योजना: चार की जगह छह साल होगी सेवा, जानें 25 और 75 प्रतिशत कोटे के नए नियम EXPLAINED

केंद्र सरकार ने बुधवार को तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण ले रहे सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के तौर पर सेना में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया। यह अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव है। इसके तहत अब सभी अग्निवीरों को तीनों सेनाओं यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा।

