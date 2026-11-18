केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण ले रहे सभी अग्निवीरों के लिए सेना में नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुल गया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को लेकर है, जिन्हें अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद चार साल की सेवा पूरी होने पर दो साल का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, दो साल का यह अतिरिक्त समय पूरा करने के बाद जो अग्निवीर सेना में नियमित सैनिक के तौर पर काम करना चाहेंगे, उनके चयन के लिए काफी कड़े नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।

सेना में नई तकनीक और आधुनिक हथियारों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में उन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें कई तरह के काम करने का अनुभव हो और जो तकनीक के साथ-साथ आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल में भी माहिर हों।

इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक, छह साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों के चयन के लिए कुछ साफ नियम बनाने पर विचार चल रहा है। इनमें यह भी शामिल है कि मेडिकल श्रेणी में कम फिट (लो मेडिकल कैटेगरी यानी LMC) वाले अग्निवीरों और अनुशासनहीनता के मामलों में शामिल रहे लोगों को नियमित सैनिक बनने का मौका न दिया जाए। इसमें शराब की लत से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

चयन के इन नियमों के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस ने जब तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर के संगठन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) से सवाल किया तो उसने बताया कि इन पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

दो चरणों में लागू होगी बदली हुई अग्निपथ योजना

बदली हुई अग्निपथ योजना दो चरणों में लागू होगी। पहले चरण में मूल योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों का उनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। चुने गए अग्निवीर सेना के नियमित कैडर में शामिल कर लिए जाएंगे।

बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले चार साल की सेवा पूरी होने के बाद सेना से बाहर होना पड़ता था। इसके बदले उन्हें तय पैकेज दिया जाता था। लेकिन अब इन अग्निवीरों को दो साल और सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा।

दो साल की यह अतिरिक्त सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित सैनिक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उनकी इच्छा जरूरी होगी और उन्हें सेना की ओर से तय किए जाने वाले चयन के सभी नियमों पर खरा उतरना होगा।

एक अधिकारी ने बताया कि चयन के इन नियमों पर विचार करने से पहले सेना ने कई वर्षों तक नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के कामकाज और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी है।

अधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में नियमित सैनिकों में मेडिकल श्रेणी में कम फिट पाए जाने के काफी मामले सामने आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां रही हैं।

शारीरिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और फायरिंग में भी अच्छा होना जरूरी

जिन नियमों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एक शर्त यह भी है कि नियमित सैनिक बनने की उम्मीद में दो साल का अतिरिक्त समय लेने वाले अग्निवीरों को संयुक्त शारीरिक परीक्षा (कंबाइंड फिजिकल टेस्ट) में उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट श्रेणी मिलनी चाहिए।

इसके अलावा, फायरिंग में उनका प्रदर्शन कम से कम प्रथम श्रेणी का होना चाहिए।

सेना में फायरिंग के प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सबसे अच्छी श्रेणी मार्क्समैन, उसके बाद फर्स्ट शॉट और फिर स्टैंडर्ड शॉट होती है। इन श्रेणियों से जुड़े विस्तृत मानक गोपनीय रखे जाते हैं।

मेडिकल श्रेणी में कम फिट (LMC) होने के भी तीन आधार हैं। पहली श्रेणी में वे सैनिक आते हैं, जो युद्ध के दौरान घायल हुए हों। दूसरी श्रेणी में वे सैनिक शामिल हैं, जिन्हें सैन्य सेवा के दौरान चोट लगी हो या कोई ऐसी शारीरिक परेशानी अथवा दिव्यांगता हुई हो, जिसका सीधा संबंध सैन्य सेवा से हो या जो सैन्य सेवा के कारण और बढ़ गई हो। तीसरी श्रेणी में वे मामले आते हैं, जिनका सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं होता और न ही सैन्य सेवा के कारण उनकी परेशानी बढ़ी होती है।

हालांकि, अग्निवीरों के चयन के नियमों पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन इस बात पर चर्चा तेज है कि छह साल की सेवा पूरी होने के बाद मेडिकल श्रेणी में कम फिट किसी भी अग्निवीर को नियमित सैनिक के तौर पर न रखा जाए।

फिर भी युद्ध में घायल हुए सैनिकों या सैन्य सेवा के दौरान चोट और बीमारी का शिकार होकर LMC श्रेणी में आए अग्निवीरों को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी शुरुआती स्तर पर ही विचार चल रहा है।

अनुशासनहीनता के छोटे मामलों पर भी हो सकती है कार्रवाई

अनुशासनहीनता के मामलों में सेना में दो तरह की सजाएं दी जाती हैं। इन्हें रेड इंक एंट्री और ब्लैक इंक एंट्री कहा जाता है। किस तरह की सजा दी जाएगी, यह अपराध की गंभीरता और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

अब इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या दो साल के अतिरिक्त समय पर काम कर रहे किसी अग्निवीर को अनुशासन से जुड़ी एक छोटी-सी गलती करने पर भी नियमित सैनिक बनने के लिए अयोग्य कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, दो साल की अतिरिक्त सेवा के आखिरी चरण में यूनिट स्तर पर अग्निवीरों की एक विशेष परीक्षा कराने का प्रस्ताव भी है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक क्षमता और फायरिंग की जांच की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं और दूसरे तय मानकों को ध्यान में रखकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

अग्निवीरों को मिलेगा चार विकल्पों वाला नया सर्टिफिकेट

बदली हुई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को एक नया प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) भी दिया जाएगा। इसमें उनके सामने चार विकल्प होंगे।