रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने के फैसले के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय सशस्त्र बलों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है। यह फैसला दिखाता है कि सरकार नीतिगत बदलावों में सेना के सुझावों को महत्व दे रही है। राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि सेवा अवधि बढ़ने से सशस्त्र बलों की क्षमता और मजबूती दोनों में इजाफा होगा। इसके अलावा अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात करने पर भी विचार किया जा रहा है।

याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने 4 नवंबर को अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। इसके तहत अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद सीधे बाहर करने के बजाय दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि के बाद तय मानकों और सहमति के आधार पर उन्हें नियमित सैनिक बनने का अवसर मिल सकेगा। पहले योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर 75 फीसदी अग्निवीरों को सेवा से बाहर होना पड़ता था जबकि 25 फीसदी को स्थायी सेवा के लिए चुना जाता था।

राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती पर भी विचार

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अब भारतीय सेना इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की यूनिट्स में शामिल किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव के दायरे में मेरिट के आधार पर नियमित सेवा के लिए चुने गए 25 फीसदी अग्निवीरों के साथ-साथ नई व्यवस्था के तहत दो साल का सेवा विस्तार लेने वाले सैनिक भी आ सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अग्निवीरों के लिए राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती का रास्ता भी खुल सकता है।

पहले राष्ट्रीय राइफल्स से बाहर रखे जाते थे अग्निवीर

अब तक अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स में तैनाती नहीं दी जाती थी। इसकी एक वजह इन यूनिट्स की अलग संरचना और सैनिकों के मूल्यांकन से जुड़ी चुनौतियां थीं। राष्ट्रीय राइफल्स में जाट, राजपूत जैसी अलग-अलग रेजिमेंटों के अलावा बख्तरबंद कोर और आर्टिलरी से भी सैनिक आते हैं। ऐसे में अग्निवीरों के प्रदर्शन का समान आधार पर आकलन करना मुश्किल माना जाता था।

नियमित सेवा का विकल्प मिलने से नौकरी कोटे पर भी असर

अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव का असर अग्निवीरों के लिए घोषित नागरिक नौकरी कोटे पर भी पड़ा है। अब तक चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में नौकरी के लिए आरक्षण या प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी।

हालांकि नए नियमों के तहत में सेना के भीतर ही नियमित नौकरी का विकल्प उपलब्ध होने के कारण इन नागरिक नौकरी कोटों को समाप्त कर दिया गया है।

कुल मिलाकर कहें तो अग्निपथ योजना में बदलाव का उद्देश्य अग्निवीरों को सेना में लंबे समय तक सेवा करने का अवसर देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों के मुताबिक भर्ती व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना है। राजनाथ सिंह के मुताबिक, इस बदलाव के पीछे सेना से मिला फीडबैक अहम आधार रहा है।