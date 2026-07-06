भारतीय सेना अधिक अग्निवीरों को सेवा में रखना चाहती है। भारत की तीनों सेनाओं को अभी तक 25 फीसदी अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सेवा के बाद बरकरार रखने की सहमति मिली है। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों ने 2023 की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। अग्निवीरों के शुरुआती बैच इस साल के आखिर में सेवाओं के साथ अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

शुरू में उन सभी को सेवाओं से निकाल दिया जाएगा और डिफेंस फोर्सेज में अपनी मर्ज़ी से सेवा करने के लिए चुने गए अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर रेगुलर सैनिकों के तौर पर वापस भर्ती किया जाएगा। पता चला है कि नेवी इस स्कीम के तहत शामिल हुए नाविकों का ज़्यादा रिटेंशन परसेंटेज (लगभग 75 फीसदी) मांगेगी, जबकि आर्मी और IAF मौजूदा 25 परसेंट से बढ़ाकर लगभग 50 परसेंट करने की मांग कर सकते हैं।

25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी करने की मिली है सहमति

डिफेंस फोर्सेज़ ने अब तक यह कहा है कि रिटेंशन परसेंटेज अभी 25 परसेंट पर बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने 1 जुलाई को आर्मी, नेवी और IAF से पूछा था कि क्या वे तीनों सेनाओं में ज्यादा रेगुलर अग्निवीरों को चाहते हैं और इसके क्या कारण हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

ट्रेंड और अनुभवी सैनिकों के एक बड़े पूल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रिटेंशन की जरूरत महसूस की गई है, जिन्होंने पिछले चार सालों में कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और नई टेक्नोलॉजी और हथियारों को संभालने का अनुभव रखते हैं। इस पर सेनाओं और डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) के बीच आगे चर्चा होने की संभावना है ताकि सही विकल्प तलाशे जा सकें।

सूत्रों के मुताबिक अगर अग्निवीरों के रिटेंशन परसेंटेज में बढ़ोतरी को मंज़ूरी नहीं भी मिलती है, तो कुछ खास यूनिट्स रिटेन किए गए अग्निवीरों में से ज़्यादा सैनिक शामिल कर सकती हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं। जबकि दूसरी यूनिट्स उन अग्निवीरों में से ज़्यादा सैनिक ले सकती हैं जो अभी भी अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर रहे होंगे।

यह कुल रिटेंशन प्रतिशत को 25 फीसदी पर रखते हुए किया जा सकता है, जो अभी मंज़ूर है। उदाहरण के लिए आर्मी की नई बनी भैरव बटालियन में रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन की तुलना में रिटेन्ड सैनिकों का प्रतिशत ज़्यादा हो सकता है, जिनमें चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है।

अग्निपथ स्कीम के तहत सभी सेवाओं में सैनिकों की ट्रेनिंग जारी

पहले DMA को ज़्यादा रिटेंशन परसेंटेज की मांग वाला एक प्रपोज़ल भेजा गया था, लेकिन उसे री-इवैल्यूएशन के लिए वापस कर दिया गया था। इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत सभी सेवाओं में सैनिकों, नाविकों और एयरमैन की ट्रेनिंग ज़ोरों पर चल रही है। पिछले ट्रेनिंग साल में अकेले आर्मी में सभी रेजिमेंटल सेंटर्स में लगभग 70,000 अग्निवीरों ने ट्रेनिंग ली थी। अगले ट्रेनिंग साल में, आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती बढ़ाने के लिए लगभग 90,000 वैकेंसी जारी होने की संभावना है।

अगले दो सालों में अग्निवीरों के लिए वैकेंसी की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाकर आर्मी फोर्स में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी को पूरा करने की योजना बना रही है। पिछले चार सालों में अग्निवीरों के लिए अलग-अलग स्कीम के लिए अलग-अलग बैंकों के साथ कई MoU साइन किए गए हैं। उनके अलाउंस, जैसे छुट्टी भी रेगुलर सैनिकों के बराबर हैं।

पिछले साल अक्टूबर में द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि आर्मी कमांडर उस महीने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों के रिटेंशन परसेंटेज पर चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट के जवाब में आर्मी ने बाद में कहा कि ऐसा कोई प्लान कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल एजेंडा में शामिल नहीं था।

यह भी पढ़ें- अग्निवीरों को सामान्य सैनिकों की तरह नहीं मिल सकती पेंशन

केंद्र की मोदी सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। पढ़ें पूरी खबर