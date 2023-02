ITI और पॉलीटेक्नीक का कोर्स कर चुके युवा भी बन सकेंगे अग्निवीर, सरकार ने भर्ती नियमों में किए बदलाव

अग्निपथ भर्ती नियमों में बदलाव के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों और कुशल उम्मीदवारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा क्योंकि इससे ट्रेनिंग में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।

अग्निपथ स्कीम के भर्ती नियमों में किया गया बदलाव (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

सेना में भर्ती के लिए केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। सेना ने इसके नियमों में बदलाव कर आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास को भी आवेदन की अनुमति दी है। सेना की तरफ से अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता नियमों में बदलाव किया गया है। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले भी टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए बदलाव के बाद और ज्यादा उम्मीदवार अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे इस बदलाव के बाद सेना में और अधिक युवा आवेदन कर सकेंगे। नियमों में बदलाव के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों और कुशल उम्मीदवारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा क्योंकि इससे ट्रेनिंग में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। इन बदलावों से उम्मीद है कि और ज्यादा उम्मीदवार अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू बता दें कि 16 फरवरी को अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए भारतीय सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास 15 मार्च, 2023 तक का समय है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया 17 अप्रैल, 2023 को आयोजित की जाएगी। Also Read ITBP Constable Recruitment 2023: शुरू हुई आइटीबीपी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, ऐसे करें अप्लाई

आईटीआई-पॉलिटेक्निक पास टेक्निकल ब्रांच में करेंगे आवेदन नोटिफिकेशन में बताया गया कि अग्निवीर (जनरल ड्यूटी( (ऑल आर्म्स) के लिए कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही टेक्निकल में अग्निवीर के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अग्निवीर (स्टोर कीपर) के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा, ट्रेड्समैन पदों के लिए 8वीं पास से लेकर 10वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब नए बदलाव के बाद आईटीआई-पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का मौका मिल गया है। इन्हें सेना की टेक्निकल ब्रांच में आवेदन करना होगा।

