आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करने और कम उम्र के बच्चों को नुकसानदेह ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने से रोकने के लिए डिजिलॉकर से जुड़े आयु टोकन जारी करने पर विचार कर रही है। यह बच्चों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल को विनियमित करने की उसकी योजना का हिस्सा है।

सरकार का कहना है कि वह ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना चाहती है, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए, और 13-16 साल के किशोरों के लिए पाबंदियों पर विचार कर रही है, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है। जनवरी में, उसने बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए मेटा, एक्स, गूगल और शेयरचैट जैसे बड़े वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आमंत्रित किया था। एक सुझाव आयु सत्यापन का तरीका था।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश नायडू कर रहे हैं नेतृत्व

इस पहल का नेतृत्व कर रहे शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश नायडू ने कहा कि एक उम्र-आधारित डिजिटल इकोसिस्टम पर विचार चल रहा है। लागू करने की व्यवस्था के हिस्से के तौर पर सरकार सुरक्षित आयु सत्यापन तरीकों के इस्तेमाल का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें डिजिलॉकर से जुड़े ‘आयु टोकन’ भी शामिल हैं।

इससे उपयोगकर्ताओं की उम्र का सत्यापन उनकी गोपनीयता से समझौता किए बिना किया जा सकेगा, जो बड़े पैमाने पर उम्र संबंधी पाबंदियों को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम है। लोकेश की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की तर्ज पर एक कानून लाने के प्रस्तावों का अध्ययन कर रहा है, ताकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

लोकेश ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ चर्चा की जा रही है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि बच्चे तेजी से सोशल मीडिया के अत्यधिक और लत लगाने वाले इस्तेमाल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका उनकी पढ़ाई और ध्यान देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि महिलाओं को लगातार ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों को सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों के सर्वोत्तम तरीकों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है, ताकि भारत की जरूरतों के हिसाब से एक मजबूत कानूनी और तकनीकी ढांचा तैयार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, 13-16 साल के बच्चों के लिए पहुंच को नियंत्रित किया जाएगा, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। महिलाओं के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए भारी जुर्माना और जेल की सजा सहित कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार का कहना है कि वह ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना चाहती है, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए, और 13-16 साल के किशोरों के लिए पाबंदियों पर विचार कर रही है, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है।

अधिकारियों को सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों के सर्वोत्तम तरीकों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है, ताकि भारत की जरूरतों के हिसाब से एक मजबूत कानूनी और तकनीकी ढांचा तैयार किया जा सके। 13-16 साल के बच्चों के लिए पहुंच को नियंत्रित किया जाएगा।

आयु टोकन कैसे करता है काम?

आयु टोकन (Age Token) क्या है? आयु टोकन एक डिजिटल प्रमाण है जो किसी व्यक्ति की जन्मतिथि या अन्य निजी पहचान संबंधी जानकारी उजागर किए बिना केवल उसकी उम्र की पुष्टि करने का माध्यम प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई उपयोगकर्ता किसी ऑनलाइन सेवा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर निर्धारित आयु सीमा (जैसे 13+ या 18+) को पूरा करता है या नहीं, वह भी पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए। यह प्रणाली Age Verification Service (AVS) जैसे प्लेटफॉर्म – उदाहरण के लिए DigiLocker – से जुड़कर एक सुरक्षित डिजिटल टोकन के रूप में कार्य करती है, जिसे वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जा सकता है और कई मामलों में Zero Knowledge Proof (ZKP) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बिना व्यक्तिगत जानकारी साझा किए सत्यापन किया जाता है। इसका उपयोग खासकर नाबालिगों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाने और सोशल मीडिया पर उम्र-आधारित नियंत्रण लागू करने में किया जा रहा है। इसके प्रमुख लाभों में तेज और सुरक्षित आयु सत्यापन, बार-बार पहचान दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता से मुक्ति और Yoti जैसी सेवाओं के माध्यम से अधिक गोपनीयता-आधारित पहचान सत्यापन शामिल हैं।