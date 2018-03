फिर उड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की अफवाह, सोशल मीडिया पर लोग देने लगे श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की अफवाह गुरुवार को सोशल मीडिया पर छायी रही। इस दौरान कई लोगों ने इस अफवाह को सच मानकर सोशल मीडिया पर ही अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दे डाली। वहीं, कुछ लोगों ने सच्चाई जानकर स्पष्ट किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की बात महज एक अफवाह है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी पिछले काफी समय से बीमार हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। दो बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की अफवाह साल 2015 में भी फैली थी। तब ओडिशा के बालासोर के एक स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की बात कहकर उनके निधन पर एक शोक सभा का आयोजन भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस अफवाह के बाद स्कूल में छुट्टी भी कर दी गई थी। लेकिन जब जिलाधिकारी ने बताया कि यह खबर महज एक अफवाह है तो इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

There is a news spreading on social media about death of Atal Bihari Bajpai. THIS NEWS IS FAKE, as confirmed to me by bearau chief of DJ Lucknow.

Please beware of such fake news and don’t forward to anyone.

