Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी संस्थानों के औचक निरीक्षण का अपना सिलसिला जारी रखा। इस बार उन्होंने चेन्नई के बाहर स्थित भारत के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक पुझल सेंट्रल जेल का दौरा किया और कैदियों से बातचीत की।

निरीक्षण के दौरान विजय ने कैदियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, खाने की क्वालिटी, मेडिकल सुविधाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण का जायजा लिया और साथ ही कैदियों से उनकी जरूरतों के बारे में फीडबैक भी लिया।

तमिलनाडु सरकार ने बयान जारी कर क्या कहा?

तमिलनाडु सरकार के एक बयान के अनुसार, विजय ने पुझल सेंट्रल जेल-I में कई सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिनमें आइसोलेशन वार्ड, विजिटर्स हॉल, अस्पताल, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र, क्लासरूम, लाइब्रेरी और एडवांस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शामिल हैं। उन्होंने हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक और फांसी घर का भी दौरा किया।

व्यावसायिक केंद्र में विजय ने कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों का जायजा लिया। इनमें सब्जियां रखने के लिए लोहे के रैक, पेपर कवर और ऑफिस फाइल बोर्ड शामिल थे। उन्होंने हथकरघा और सिलाई विभागों में बने उत्पादों का भी निरीक्षण किया और कैदियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच की।

मुख्यमंत्री ने कैदियों से बात की

मुख्यमंत्री ने कैदियों से सीधे बात की, उनकी राय जानी और उनकी जरूरतों के बारे में पूछा। बाद में उन्होंने एम-3 पुझल पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से स्टेशन के कामकाज के बारे में जानकारी ली और रिकॉर्ड देखे। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर के कमरे, कंप्यूटर रूम और कैदियों के कमरे का भी निरीक्षण किया।

बता दें कि लगभग तीन महीने पहले, उन्होंने एक सरकारी बच्चों के अस्पताल का अचानक दौरा किया था। एक महिला ने सोशल मीडिया वीडियो के जरिये उनसे मदद मांगी थी और अस्पताल में साफ-सफाई न होने की शिकायत की थी। उस दौरे के दौरान, उन्होंने माताओं से बात की और हालात का खुद जायजा लिया। बाद में उन्होंने दलित छात्रों के लिए बने एक सरकारी हॉस्टल का अचानक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने वहां रहने वाले छात्रों से बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनीं।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त) को राज्य विधानसभा में कई प्रमुख घोषणाओं के बीच घोषणा की कि चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे की योजना को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक स्थान की पहचान के लिए काम जारी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…